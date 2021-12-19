القبض على 2 من المتهمين بسحل شاب في الشارع ببولاق الدكرور

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على اثنين من المتهمين بالاعتداء على شاب بالأسلحة البيضاء، وسحله فى الشارع ببولاق الدكرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كان قسم شرطة بولاق الدكرور، قد تلقى بلاغا يفيد باعتداء عدد من الأشخاص على شاب بأسلحة بيضاء، وتم نقله إلى المستشفى مصابا بعدة جروح وكدمات.

- نتائج التحقيقات

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أنه خلال جلوس المجنى عليه بصحبة اثنين من أصدقائه فى الشارع، فوجئ باعتداء مجموعة من الأشخاص عليه بالأسلحة البيضاء، وسحله بالشارع، بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابته بجروح متعددة بأنحاء جسده، وتم تحديد هوية المتهمين بعد فحص كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال المصاب وشهود العيان، وتمكن رجال المباحث من ضبط اثنين من المتهمين.

وكشف التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه، عن إصابته بجروح قطعية متعددة بالجسم، وجرح قطعى بالرأس، حوالى 6 سم، بالإضافة إلى إصابته بجرح قطعى بالظهر حوالى 2 سم، وآخر أعلى الظهر، وجرح قطعى بظهره من الناحية اليمنى، طوله حوالى 4 سم.