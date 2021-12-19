الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق مطار الغردقة

ارشيفية
ارشيفية

لقى شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق مطار الغردقة، وتم إيداع الجثة بثلاجة الموتى بمستشفى الغردقة العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى الدكتور محمد غريب، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي، عدة مرات بطريق مطار الغردقة العام، على الفور تم الدفع بسيارة إسعاف لمكان الحادث القريب من مدخل مطار الغردقة.

وعقب وصول سيارة الإسعاف تبين أن الحادث أسفر عن مصرع قائد السيارة أثناء نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الغردقة العام لحين التصريح بالدفن، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

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