الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شن حملات أمنية على المسابك ومخازن الخردة لضبط الخارجين على القانون

حملات أمنية
حملات أمنية

شنت الأجهزة الأمنية حملات على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (11) قضية بإجمالى (13) متهمًا بمضبوطات بلغت 865 كيلو جرام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).

 

وزارة الداخلية الأسلحة النارية خارجين على القانون الإجراءات القانونية ضبط الخارجين على القانون حائزي الأسلحة النارية الحفاظ علي المال العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

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