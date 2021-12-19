الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يبحث مشروعات الدعم الفني لمياه الشرب والصرف الصحي

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذى يضم "كاثلين كيريش" المسئول الهندسي ومسئول تكامل المناخ بالوكالة، والمهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة، وصفاء داوود مساعد إدارة المشاريع بالوكالة، بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

ورحب محافظ سوهاج بالوفد متمنيا لهم زيارة سعيدة وموفقة بسوهاج، مؤكدا على أهمية التعاون مع الوكالة في دعم خدمات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة مشروع التحول الرقمي للقطاع، لافتا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث وفرت الدولة مبالغ كبيرة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمبادرة "حياة كريمة".

ومن جانبه أوضح المهندس محمد صلاح رئيس مياه سوهاج أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نفذت مشروعات مياه شرب وصرف صحى ودعم مؤسسي بقيمة تخطت ١٥٠ مليون جنيه، تمثلت في  محطتى معالجة الحديد والمنجنيز بـ "جزيرة شندويل، ونجع العرايا بمركز سوهاج"،  وتوصيل المياه للمناطق المحرومة بـ " نجع الهريف بمركز ساقلتة "، ومشروعات الصرف الصحي المتكامل بقرى "بنجا، وبنهو، وبنى عمار، وحمودة"، بمركز طهطا، بالإضافة إلى مشروع صرف صحى قرية سلامون بمركز طما، والذى تم تنفيذه لخدمة ٢٢ ألف نسمة بالقرية.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى توفير الأجهزة والمعدات للقطاع التجاري والمالي والتخطيط والمشروعات، وكذلك مشروع برنامج الحلول المتكاملة للمياه، لافتا إلى أنه جارى تنفيذ مشروع صرف صحى قرية " الشوكا " بقيمة ٤.٥ مليون دولار، والذى يضم محطة رفع، وخط انحدار بطول ١٤٠ كيلو متر، وعدد ٢٠٠٠ وصلة منزلية تخدم ١٥ ألف نسمة.

دعم مشروعات مياه محمد رئيس مجلس إدارة الفن الصرف الصحي برنامج بيرة محطة صلاح الدين مشروعات مياه الشرب

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