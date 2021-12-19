استجابة لمواطنة.. محافظ المنيا يخصص شقة بمساكن الأولى بالرعاية

وافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على تخصيص وحدة سكنية بمساكن الأولى بالرعاية بمنطقة دمشير لإحدى المواطنات، نظراً لظروف زوجها الصحية، وذلك في استجابة لطلبها المقدم لإدارة خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

أوضح المحافظ أن المواطنة تقدمت بطلبها، حيث تمت دراسة حالتها وإجراء بحث اجتماعي بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وتمت الموافقة على تخصيص تلك الشقة لها وفقاً للقواعد القانونية المتبعة.

أكد المحافظ أن المحافظة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرصد ومتابعة شكاوى المواطنين، من خلال منظومة إلكترونية، متكاملة لتلقي شكاوى المواطنين، والعمل على حلها بالشكل العاجل الفوري، ووفقاً للضوابط الموضوعة، وإيجاد حلول جذرية لها، مؤكداً على ضرورة خلق حالة من التواصل الإيجابي، والفعال، بين الجهاز التنفيذي، والمواطنين، من خلال جميع قنوات الاتصال المتاحة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم، والعمل على تيسير وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.