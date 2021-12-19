الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مدير عام منظمة الألكسو يؤكد أهمية دعم قدرات المؤسسات الثقافية في البلدان العربية

جريدة الدستور

أكد مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" الدكتور محمد ولد أعمر، أهمية دعم قدرات المؤسسات الثقافية الأهلية والرسمية في البلدان العربية، وذلك من خلال إبراز أهم أهداف المشروع الثقافي العربي المشترك الذي جاء لتلبية الاحتياجات العاجلة للفاعلين، والعاملين في الحقل الثقافي ومجال حماية وتثمين التراث.

وشدد أعمر، خلال كلمته، اليوم الأحد، في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان جدول أعمال الدورة الـ 22 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي بالإمارات في أكسبو دبي بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، على أهمية العمل الجاري لتطوير وإعادة هيكلة عمل مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الدول العربية ليتماشى مع تطورات المرحلة خاصة في الحكامة الثقافية، وإلى دور الثقافة في تعزيز قيم الحوار والسلم ومواجهة التصدعات والحواجز بين الأمم.

ولفت إلى الشراكة الإستراتيجية بين المنظمة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودورها في تحقيق التكامل الثقافي بين الدول العربية.

يذكر أن انعقاد مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي يأتي في إطار علاقات التعاون بين وزارة الثقافة والشباب بدولة الإمارات والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، وتنفيذاً لقرار الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي؛ إذ حقّق المؤتمر في دوراته المختلفة رصيداً مهماً من المكاسب والإنجازات، تشمل مجالات العمل الثقافي العربي المشترك.

وفتح آفاق جديدة لبلورة خطط نوعية ومشاريع ثقافية ترفع الثقافة العربية إلى المنزلة التي هي جديرة بها.

دبي منظمة الألسكو الإمارات

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