عبدالغفار: توفير فرق ثابتة ومتحركة لتطعيم الأطفال على مستوى الجمهورية

أطلق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان، من مركز طبي الأسمرات بمحافظة القاهرة، والتي تستمر خلال الفترة من 19 ديسمبر 2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر، وذلك حرصاً على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال ضد المرض.

وأشار الوزير إلى أن الحملة تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من عمر يوم وحتى 5 سنوات، من الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من خلال 45 ألف فريق طبي يضم 90 ألف عضو مدربين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.

وأوضح الوزير أن التطعيمات تتم من خلال فرق ثابتة بمكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار ومواقف الأتوبيسات ومحطات المترو والمولات التجارية، لافتاً إلى توفير فرق متحركة تجوب المنازل بالقرى والمناطق النائية ودور رياض الأطفال لضمان تغطية 100٪؜ من الأطفال المستهدفين بالحملة في المحافظات.

ودعا الوزير جميع الأسر للتوجه لأقرب فرقة من الفرق الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، لتطعيم أطفالهم، حفاظاً على صحتهم ووقايتهم من الإصابة بالمرض، مؤكداً مأمونية ومجانية التطعيمات، فضلاً عن اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا خلال تنفيذ أعمال الحملة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، حرص وزارة الصحة والسكان على إطلاق الحملات القومية السنوية لتطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بمصر، فضلاً عن تنفيذ العديد من الأنشطة للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك بالتزامن مع ظهوره في عدد من دول الجوار.

ولفت الوزير إلى امتلاك مصر نظام ترصد وتقصي قوي للأمراض، فضلاً عن امتلاكها نظام قوي من برامج التطعيمات الأساسية، مما ساهم في الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وذلك وفقاً لما أعلنته منظمة الصحة العالمية عام 2006، حيث تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال بمصر عام 2004.

ورافق الوزير خلال إطلاق الحملة، الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، والدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، وممثل منظمة اليونيسيف لدى مصر، جيريمي هوبكنز.