وفد «صناعة النواب» في جولة لتفقد المنطقة الصناعية ببرج العرب

انطلق منذ قليل، وفد برلمانى من لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، لزيارة محافظة الاسكندرية، يستهلها بجولة ميدانية للمنطقة الصناعية ببرج العرب وزيارة المجمع الصناعي بالمحافظة.

وقال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اليوم الأحد تبدأ أول فعاليات الزيارة الميدانية للجنة الصناعة إلى محافظة الاسكندرية.

وأضاف محمود، خلال تصريحات له اليوم، أن الزيارة بناء على طلب إحاطة مقدم إلى اللجنة من النائبة نيفين الكاتب عضو اللجنة حول وجود مشاكل بالبنية التحتية بمصانع برج العرب، ولذلك تقدمنا بطلب الزيارة للوقوف على وجود مشكلة من عدمه لتقديم حلول لها.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يلتقي وفد لجنة الصناعة بمحافظ الإسكندرية اليوم، للعرض التوضيحي المناطق الصناعية بالمحافظة، موضحا أنه سيتم زيارة المجمع الصناعي بالمحافظة.

ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود والنائب شحاتة أبوزيد أمين سر اللجنة، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدي موسي، عادل النجار والنائب خالد كمالي.