حبس سيدة متهمة بسرقة ذهبي من آذن طفلة بمنطقة الخانكة

قررت النيابة العامة بالخانكة، اليوم الأحد، حبس سيدة متهمة بسرقة «حلق» ذهبي من أذن طفلة بمنطقة القلج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمة استدرجت الطفلة أثناء لهوها في الشارع داخل مدخل أحد العمائر، وقامت بخلع الحلق من أذنيها، وفرت هاربة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمة جارة الطفلة وتقيم بالشارع المقابل لهم، وقامت بمراقبة الطفلة بهدف استدراجها وسرقة حلقها الذهبي.

البداية،ورد بلاغ لقسم شرطة الخانكة من سيدة تفيد بقيام سيدة باستدراج طفلتها وسرقة حلقها، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد هوية المتهمة وضبطها.

وبسؤالها أقرت بارتكاب جريمة السرقة نظرًا لمرورها بأزمة مالية، وتم اقتيادها لقسم الشرطة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.