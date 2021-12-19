الأحد 19 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سيدة متهمة بسرقة ذهبي من آذن طفلة بمنطقة الخانكة

حبس سيدة
حبس سيدة

قررت النيابة العامة بالخانكة، اليوم الأحد، حبس سيدة متهمة بسرقة «حلق» ذهبي من أذن طفلة بمنطقة القلج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمة استدرجت الطفلة أثناء لهوها في الشارع داخل مدخل أحد العمائر، وقامت بخلع الحلق من أذنيها، وفرت هاربة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمة جارة الطفلة وتقيم بالشارع المقابل لهم، وقامت بمراقبة الطفلة بهدف استدراجها وسرقة حلقها الذهبي. 

البداية،ورد بلاغ لقسم شرطة الخانكة من سيدة تفيد بقيام سيدة باستدراج طفلتها وسرقة حلقها، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد هوية المتهمة وضبطها.

وبسؤالها أقرت بارتكاب جريمة السرقة نظرًا لمرورها بأزمة مالية، وتم اقتيادها لقسم الشرطة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة متهمة حلق خانكة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

الأكثر قراءة

منخفض قطبي تشهده مصر.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

بعد إصابتها بالسرطان.. تطورات الحالة الصحية للفنانة سمية الألفى

اليوم.. محاكمة الفنان شادى خلف بتهمة التحرش بـ7 فتيات

استعجال التحريات حول عصابة سرقة الدراجات البخارية بالتجمع

وزير التعليم عن الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية: ننصح بالتحضير الجيد

جنايات القاهرة في التجمع : اليوم محاكمة قاتل ابنه في المعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل توفر غطاء للمستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع

إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس

صحيفة أمريكية تكشف أسرار عجز إسرائيل عن ضرب برنامج إيران النووي