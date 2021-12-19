الأحد 19 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 4 في حادث انقلاب سيارة في سوهاج

جثة
جثة

شهد الطريق الزراعى الشرقى بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج، انقلاب سيارة على الطريق الأمر الذى نتج عنه وفاة قائد السيارة وإصابة 4 بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل الجثة والمصابين لمشرحة مستشفى دار السلام المركزى، وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث، وإعادة حركة السير على الطريق.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي الشرقي ووجود متوفي ومصابين تم الدفع بقوات إدارة تأمين الطرق لمكان الحادث.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية بانقلاب سيارة ومتوفي ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بناحية دائرة مركز دار السلام وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي  قيادة المدعو “نشأت. و. ا. م”  18 سنة طالب ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابها بترعة الفاروقية.

أسماء المصابين

نتج عن الحادث وفاة “يحيى. ح. ي. ا” 19 سنة طالب ويقيم بذات الناحية وإصابة كل من قائد السيارة و"عمر. ع. س" 16 سنة طالب ويقيم بذات الناحية و"كريم. ا. م" 16 سنة طالب ويقيم بناحية دائرة المركز و"عمرو. ا. م" ع 16 سنة طالب ويقيم دائرة المركز من مستقلي السيارة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

تم نقل الجثة للمستشفي المركزي والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي وتقديم الإسعافات اللازمة وصرح لهم بالخروج وبسؤال المصابين بمضمون ما تقدم وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير محضرًا بالواقعة والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

دار السلام انقلاب سيارة الطريق الزراعي مصرع شخص محافظة سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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