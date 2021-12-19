الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

خمس الألمان تقريبا يعتزمون السفر خلال احتفالات «الكريسماس»

السفر
السفر

أظهر استطلاع رأي أن ما يقرب من 20 % من الألمان يعتزمون السفر خلال فترة "الكريسماس" على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.
 

وفي استطلاع أجراه معهد  "يوجوف" لأبحاث الرأي قال 13 % إنهم يريدون السفر للاحتفال بـ"الكريسماس" مع الأصدقاء أو الأقارب.
 

ويعتزم 6 % ممن شملهم الاستطلاع القيام برحلة أثناء العطلة ولكن 79 % قالوا إنهم يريدون البقاء في المنزل خلال العطلات، بينما لم امتنع 2 % عن الكشف عن مخططاتهم خلال العطلة.
 

يشار إلى أنه خلال عطلة "الكريسماس" العام الماضي - أول "كريسماس" خلال جائحة فيروس كورونا- لم يكن لدى الألمان رغبة كبيرة في السفر.
 

وخلال استطلاع رأي أجراه "يوجوف" في ذلك الوقت، قال 9 % فقط إنهم يريدون السفر بسياراتهم أو بالطيران لقضاء العطلة مع الأصدقاء أو الأقارب، في حين أن 1 % فقط كان لديهم خطط لقضاء رحلة أثناء العطلة. وأراد 87 % البقاء في المنزل.
 

وفي العام الجاري، يخطط الشباب ولا سيما الأصغر سنا للسفر خلال "الكريسماس". فمن بين بين الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاما،يعتزم 38 % السفر، وكذلك 26 % في الفئة العمرية بين 30 و 39 عاما.
 

وعلى جانب آخر، فإن 9 % فقط في الفئة العمرية من 60 إلى 69 عاما يرغبون في السفر، وفقًا لاستطلاع "يوجوف".

 

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ستة ملايين 764188 بعد تسجيل 42813 إصابة جديدة.
 

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 108053 بعد تسجيل 414 وفاة جديدة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

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وائل لطفي

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