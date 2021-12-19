إيطاليا.. رهبان فرنسيسكان يمنحون جوتيريش جائزة «مصباح السلام»

منح الرهبان الفرنسيسكان في أسيزي الإيطالية يوم السبت جائزة "مصباح السلام للقديس فرنسيس" للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقديرا له على التزامه بالعمل الإنساني.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الإخبارية ، تسلم المصباح شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) نيابة عن جوتيريش الذي لم يتمكن من الحضور بسبب جائحة كورونا.

وخلال مراسم تسلم الجائزة قال جوتيريش عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إن السلام هو "النجم المرشد للأمم المتحدة، وهدفها الأثمن، ونحن متحدون اليوم في سعينا لتحقيقه".

وأضاف: "أعبر عن امتناني لجميع الرهبان الفرنسيسكان الذين يعملون في أنحاء العالم باسم السلام".

ومنح "مصباح السلام" لرئيس كولومبيا السابق خوان مانويل سانتوس والمستشارة السابقة لألمانيا أنجيلا ميركل.

و"مصباح السلام للقديس فرنسيس" هو جائزة دولية يمنحها كل عام فرنسيسكان أسيزي لشخصية عالمية لعملها من أجل السلام، وتم منحه أول مرة عام 1981 للرئيس البولندي السابق ومؤسس نقابة "تضامن" العمالية ليخ فاليسا.



وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر دبلوماسية بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وضع نفسه، الأسبوع الماضي ، في عزل صحي لبضعة أيام بعدما خالط مسئولا في المنظمة الدولية تبين لاحقا أنه مصاب بكورونا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادرها أن جوتيريش ألغى كل التزاماته الحضورية، فيما رفض المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، التعليق في الحال على هذه المعلومات.

وقبيل أيام أعلن دوجاريك أن جوتيريش تلقى مؤخرا جرعته اللقاحية الثالثة المضادة لفيروس كورونا، بعد أن تردد طويلا في استصواب الإقدام على مثل هذه الخطوة في وقت لا يزال فيه ملايين الناس حول العالم محرومين من تلقي الجرعة اللقاحية الأولى.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.