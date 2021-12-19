يقدم موقع "الدستور"، في هذا التقرير، أسعار مواد البناء فى الأسواق المصرية خلال تعاملات الأحد 12-12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية.

أسعار مواد البناء فى الأسواق المصرية اليوم الأحد 19-12-2021

يتراوح سعر حديد التسليح بين 15000-15500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، و سعر المستهلك يتراوح بين 15500-16000 جنيه للطن، وأسعار الأسمنت البورتلاندي تتراوح بين 850-1100 جنيه للطن سعر المصنع، و يتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيهًا للطن، والأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، و المستهلك 700-800 جنيه للطن، و الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيهًا للطن للمستهلك.

وسجل سعر المتر المكعب من الرمل الناعم حوالي 70 جنيهًا، و تتراوح أسعار الجبس بين 600-650 جنيهًا للطن سعر المصنع، و700-800 جنيه للطن سعر المستهلك، وعلى صعيد الزلط، سجل المتر المكعب من زلط مخصوص قيمة 150 جنيهًا.

وبلغ سعر الألف طوبة اسمنتي مصمت إلى حوالي 360 جنيهًا، بينما جاء سعر الألف طوبة أسمنتي مفرغ 3729 جنيهًا، و من ناحية أخرى، وصل سعر الطوب طفلي مثقب إلى 495 جنيهًا مصريًا، وذلك للألف طوب مقاس 6.5 سم، و إذا وصل مقاسها إلى 13 سم يكون سعرها إلى 918 جنيهًا مصريًا.

أسعار مواد البناء فى الأسواق المصرية اليوم الأحد 19-12-2021

و أعربت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، في وقت سابق، عن تقديرها للحكومة المصرية ممثلة في هيئة التنمية الصناعية و جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية لإصدار القرار رقم 56 لسنة 2021 الذي يهدف إلى ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من أجل تقليل فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الماضية.