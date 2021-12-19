الأحد 19 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كلب ضال يعقر 7 أشخاص بينهم 4 أطفال فى المنصورة

كلب ضال
كلب ضال

أصيب 7 أشخاص بينهم 4 أطفال في محافظة الدقهلية، إثر عقرهم من كلب ضال بشارع قناة السويس بالمنصورة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى حميات المنصورة، لعمل الإسعافات اللازمة وإعطاء مصل الكلب للمصابين، وأكد شهود العيان أن الكلب مات بعد أن انتهى من عقر المصابين الـ 7.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بعقر كلب ضال أطفال وأشخاص أثناء سيرهم في شارع قناة السويس بنطاق قسم ثانى المنصورة.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، إلى مكان الحادث وتبين أن الحادث أسفر عن وجود 7 مصابين وتوجهوا إلى مستشفى الحميات بعد إصاباتهم بعقر الكلب، بينهم أحد المصابين من محافظة دمياط، وباقي المصابين من مدينة المنصورة.
وأكد أحد المصادر الطبية أن مستشفى حميات المنصورة استقبل 7 حالات أصيبت بعقر الكلب وهم "كريم م. ع."، 11 سنة، وأصيب بالعقر في رجله اليمنى، ونزف دم بعد العقر، و"ندي ع. ع."، 17 سنة، و"روان أ. ج."، 15 سنة، و"جنة ا. أ.إ، "11 سنة، و"وليد م. س."30 سنة، ومحمد م. س."33 سنة، وجميعهم من مدينة المنصورة، بالإضافة إلى إصابة شخص من محافظة دمياط.

وأوضح المصدر أن العقر كان في أرجل المصابين، وجرى إعطاؤهم مصل الكلب علاوة عن أدوية المناعة، وحالتهم مستقرة وخرجوا من المستشفى.

وأكد شهود عيان أن كلب ضال ظهر في أول شارع قناة السويس وعقر الأطفال وعدد من الأشخاص أثناء سيرهم في الشارع، وبعدها مات الكلب، بعد حالة من الذعر في الشارع.

أشخاص اطفال الدقهلية اليوم المنصورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

الأكثر قراءة

بعد إصابتها بالسرطان.. تطورات الحالة الصحية للفنانة سمية الألفى

طقس سيء يضرب الإسكندرية غدًا: ارتفاع الأمواج 4 أمتار وتساقط الثلوج

رنا سماحة توثق ولادتها فى طفلها الأول «مالك» بفيديو وهى تغنى

«الصحة»: تسجيل 902 إصابة جديدة بكورونا.. و38 حالة وفاة

التحقيق في إصابة ضابط وقهوجى بعد اقتحام سيارة كمين شرطة بالإسكندرية

تشييع جثمان فتاة كفر شكر إلى مثواها الأخير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة أمريكية تكشف أسرار عجز إسرائيل عن ضرب برنامج إيران النووي

الجامعة العربية تطالب الأمم المتحدة بالتحرك لوقف إرهاب المستوطنين بالقدس

إصابة فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلى (فيديو)