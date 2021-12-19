كلب ضال يعقر 7 أشخاص بينهم 4 أطفال فى المنصورة

أصيب 7 أشخاص بينهم 4 أطفال في محافظة الدقهلية، إثر عقرهم من كلب ضال بشارع قناة السويس بالمنصورة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى حميات المنصورة، لعمل الإسعافات اللازمة وإعطاء مصل الكلب للمصابين، وأكد شهود العيان أن الكلب مات بعد أن انتهى من عقر المصابين الـ 7.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بعقر كلب ضال أطفال وأشخاص أثناء سيرهم في شارع قناة السويس بنطاق قسم ثانى المنصورة.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، إلى مكان الحادث وتبين أن الحادث أسفر عن وجود 7 مصابين وتوجهوا إلى مستشفى الحميات بعد إصاباتهم بعقر الكلب، بينهم أحد المصابين من محافظة دمياط، وباقي المصابين من مدينة المنصورة.

وأكد أحد المصادر الطبية أن مستشفى حميات المنصورة استقبل 7 حالات أصيبت بعقر الكلب وهم "كريم م. ع."، 11 سنة، وأصيب بالعقر في رجله اليمنى، ونزف دم بعد العقر، و"ندي ع. ع."، 17 سنة، و"روان أ. ج."، 15 سنة، و"جنة ا. أ.إ، "11 سنة، و"وليد م. س."30 سنة، ومحمد م. س."33 سنة، وجميعهم من مدينة المنصورة، بالإضافة إلى إصابة شخص من محافظة دمياط.

وأوضح المصدر أن العقر كان في أرجل المصابين، وجرى إعطاؤهم مصل الكلب علاوة عن أدوية المناعة، وحالتهم مستقرة وخرجوا من المستشفى.

وأكد شهود عيان أن كلب ضال ظهر في أول شارع قناة السويس وعقر الأطفال وعدد من الأشخاص أثناء سيرهم في الشارع، وبعدها مات الكلب، بعد حالة من الذعر في الشارع.