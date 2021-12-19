الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في إصابة ضابط وقهوجى بعد اقتحام سيارة كمين شرطة بالإسكندرية

كمين شرطة
كمين شرطة

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث بشان اقتحام سيارة نصف نقل كمين شرطة ما أدى إلى إصابة ضابط وقهوجي وتحطم ٣ سيارات، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها.


تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الاسكندرية، إخطار من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ باقتحام سيارة مجهولة لكمين شرطة بمنطقة الإبراهيمية دائرة قسم شرطة باب شرقي، وإصابة ضابط وآخرين.


على الفور انتقل ضباط مباحث القسم الى موقع البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين أثناء تواجد كمين شرطة لضبط الحالة الأمنية عند تقاطع شارع اللاجتيه مع عمر لطفي بمنطقة الإبراهيمية تصادف مرور إحدى السيارات "نصف نقل" وعندما إستوقف الضابط السيارة وطلب من قائدها إبراز الرخصة وتحقيق الشخصية فوجئ بقائدها يقتحم الكمين ويصدم الضابط.


كشفت التحقيقات أثناء هروب قائد السيارة صدم عامل قهوجى يعمل بمقهى المحروسة بذات المنطقة ما أسفر عن إصابته بالإضافة إلي الإصطدام ب 3 سيارات وإحداث تلفيات بها.


تمكنت الشرطة بمساعدة الأهالي من الإمساك بقائد السيارة وشخص أخر كان يجلس بجواره، وتم نقل الضابط والعامل إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر  المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

على ضباط تحقيق مستشفى شخصية اصابة قسم شرطة

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وائل لطفي

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التحقيق في إصابة ضابط وقهوجى بعد اقتحام سيارة كمين شرطة بالإسكندرية

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