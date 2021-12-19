قبل الذهاب للطبيب.. ماذا تفعل عندما لا ينخفض ​​ضغط الدم لديك؟

يعاني الكثير من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم خاصة في كبار السن، وفي بعض الأحيان يصعب السيطرة عليه، حيث تسمى هذه المشكلة بارتفاع ضغط الدم المقاوم، حيث يظل أعلى من الهدف المحدد، مثل 140/90 ملم من الزئبق.

هذه الحالة هي عامل خطر رئيسي للسكتة الدماغية وأمراض القلب والخرف وغير ذلك، فماذا يمكنك أن تفعل عندما لا ينخفض ضغط الدم؟ في السطور التالية أوضح الأطباء عدد من النصائح وفقًا لما ذكره موقع " health.harvard".

أعد تقييم جميع الأدوية:

أحضر لطبيبك قائمة بجميع الأدوية التي تتناولها، قم بتضمين الأدوية والفيتامينات والمكملات التي لا تستلزم وصفة طبية، حيث يمكن أن تساعد قائمة أو حقيبة الأدوية طبيبك في تحديد الأدوية أو المكملات الغذائية التي قد ترفع ضغطك.

كما يمكن أن يؤدي تناول العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات أو كما تعرف بـ"المسكنات" مثل الإيبوبروفين إلى ارتفاع ضغط الدم، وكذلك الحال بالنسبة لمزيلات الاحتقان وبعض مضادات الاكتئاب.

عالج الأسباب الكامنة:

يمكن أن تحافظ الظروف الأساسية أيضًا على ارتفاع ضغط الدم، فالسيطرة عليهم أمر ضروري، لكن معرفة الأمراض الخاصة بك يساعد في تحسين ضغط الدم لديك، فقد لا تعرف أن لديك حالة ترفع ضغط الدم، مثل توقف التنفس أثناء النوم.

وتشمل علامات انقطاع التنفس أثناء النوم الشخير المزمن بصوت عالٍ، ونوبات تتوقف فيها عن التنفس لفترة وجيزة، والشعور بالنعاس الشديد أثناء النهار.

ما الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم المقاوم؟

هناك العديد من الأسباب المحتملة لارتفاع ضغط الدم المقاوم، وتشمل الأسباب الرئيسية تناول الكثير من الملح، مما قد يجعل أدوية ضغط الدم أقل فعالية.

قم بإجراء تغييرات في نمط الحياة

قد تحتاج إلى تكثيف العادات الصحية لتعظيم آثارها، ابدأ باتباع نظام غذائي نباتي قليل الملح؛ والتي تهدف إلى الحصول على أقل من 2400 ملليجرام من الملح يوميًا.

كما يجب أيضًا أن تحصل على سبع ساعات من النوم على الأقل كل ليلة، والحد من الكحول، وتجنب التدخين، والحفاظ على وزن صحي.

وإذا كنت لا تمارس الرياضة كثيرًا، فقد حان الوقت للبدء، حيث تعزز التمارين الرياضية صحة القلب والأوعية الدموية بعدة طرق، فإذا لم تقلل هذه الاستراتيجيات من ضغط الدم، فقد يشعر طبيبك أنه من الضروري وصف المزيد من الحبوب.