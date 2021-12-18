السبت 18 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عبد العظيم: انطلاق المنصة الإلكترونية لتوظيف المهندسين قريبًا

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

عقدت شعبة الهندسة الكيميائية والنووية بنقابة المهندسين، اليوم السبت، جمعيتها العمومية العادية لعام 2020، والتي سبق تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني، بحضور وكيلي النقابة المهندس محمد عبدالعظيم والمهندس أحمد عثمان، والمهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد، وبرئاسة الدكتور المهندس إبراهيم إسماعيل إبراهيم.

ورحب المهندس محمد عبد العظيم، وكيل النقابة، خلال كلمته، بجموع المهندسين الحاضرين، مشيدًا بحضورهم واهتمامهم بالمشاركة فيها، وأشار "عبدالعظيم" إلى أن من أهم إستراتيجيات وأهداف النقابة، تعظيم الإيرادات، لتحسين الخدمات وزيادة المعاشات، مؤكدًا أن المجلس الحالي بذل أقصى جهد لزيادة الإيرادات وتحصيل الدمغات، وفتح ملفات كانت مغلقة، أهمها ملف الاستثمارات، حيث إن هناك أصولًا كادت تفقدها النقابة، ولكن المجلس نجح في استردادها، مما أدى إلى المساهمة في زيادة موارد النقابة.

وعن ملف الخدمة الطبية، أكد "عبد العظيم" أن هناك تطورًا كبيرًا لتحويلها إلى منظومة إلكترونية، لتسهيل الخدمة للمهندسين.

وكشف" عبد العظيم" عن قرب تدشين منصة إلكترونية للتوظيف بنقابة المهندسين، والتي ستكون حلقة وصل بين المهندسين الباحثين عن فرص العمل وبين جميع الجهات التي تحتاج إلى توظيف مهندسين بها. 

من جانبه، رحب المهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة، بأعضاء الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن الهدف من أي تجمع هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من آراء ومقترحات، منوهًا على أن المستقبل للشباب، قائلًا: "كلما اشترك الشباب نجح العمل".

من ناحيتها، أكدت المهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد، على زيادة المعاشات، بداية من شهر يناير 2022.

وفي نهاية فعاليات الجمعية، دارت المناقشات والمقترحات التي من شأنها رفع مستوى كل من المهنة والمهندس.. وانتهت الجمعية العمومية بالتوصيات الآتية:
1- توفير فرص عمل لخريجي الشعبة.
2-  الفصل بين المهندس الكيميائي والكيميائي في فرص العمل.
3-  زيادة عدد الدورات التدريبية لمهندسي الشعبة.

الاستثمار خدمات محافظة مجلس الشعب نقابة المهندسين فرص العمل زيادة المعاش

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

الأكثر قراءة

بعد إصابتها بالسرطان.. تطورات الحالة الصحية للفنانة سمية الألفى

طقس سيء يضرب الإسكندرية غدًا: ارتفاع الأمواج 4 أمتار وتساقط الثلوج

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بجميع المحافظات للأطفال وجميع الفئات

مصر ترفض تدخل ألمانيا السافر في شؤونها: «قضاؤنا شامخ ونزيه»

تشييع جثمان فتاة كفر شكر إلى مثواها الأخير

محافظة القاهرة تحسم موقفها بشأن تعطيل الدراسة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الأمم المتحدة بالتحرك لوقف إرهاب المستوطنين بالقدس

إصابة فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلى (فيديو)

قيادي فلسطيني: تلقيت رسالة تهديد من الاحتلال حال المشاركة في فعاليات المقاومة