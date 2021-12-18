عبد العظيم: انطلاق المنصة الإلكترونية لتوظيف المهندسين قريبًا

عقدت شعبة الهندسة الكيميائية والنووية بنقابة المهندسين، اليوم السبت، جمعيتها العمومية العادية لعام 2020، والتي سبق تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني، بحضور وكيلي النقابة المهندس محمد عبدالعظيم والمهندس أحمد عثمان، والمهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد، وبرئاسة الدكتور المهندس إبراهيم إسماعيل إبراهيم.

ورحب المهندس محمد عبد العظيم، وكيل النقابة، خلال كلمته، بجموع المهندسين الحاضرين، مشيدًا بحضورهم واهتمامهم بالمشاركة فيها، وأشار "عبدالعظيم" إلى أن من أهم إستراتيجيات وأهداف النقابة، تعظيم الإيرادات، لتحسين الخدمات وزيادة المعاشات، مؤكدًا أن المجلس الحالي بذل أقصى جهد لزيادة الإيرادات وتحصيل الدمغات، وفتح ملفات كانت مغلقة، أهمها ملف الاستثمارات، حيث إن هناك أصولًا كادت تفقدها النقابة، ولكن المجلس نجح في استردادها، مما أدى إلى المساهمة في زيادة موارد النقابة.

وعن ملف الخدمة الطبية، أكد "عبد العظيم" أن هناك تطورًا كبيرًا لتحويلها إلى منظومة إلكترونية، لتسهيل الخدمة للمهندسين.

وكشف" عبد العظيم" عن قرب تدشين منصة إلكترونية للتوظيف بنقابة المهندسين، والتي ستكون حلقة وصل بين المهندسين الباحثين عن فرص العمل وبين جميع الجهات التي تحتاج إلى توظيف مهندسين بها.

من جانبه، رحب المهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة، بأعضاء الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن الهدف من أي تجمع هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من آراء ومقترحات، منوهًا على أن المستقبل للشباب، قائلًا: "كلما اشترك الشباب نجح العمل".

من ناحيتها، أكدت المهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد، على زيادة المعاشات، بداية من شهر يناير 2022.

وفي نهاية فعاليات الجمعية، دارت المناقشات والمقترحات التي من شأنها رفع مستوى كل من المهنة والمهندس.. وانتهت الجمعية العمومية بالتوصيات الآتية:

1- توفير فرص عمل لخريجي الشعبة.

2- الفصل بين المهندس الكيميائي والكيميائي في فرص العمل.

3- زيادة عدد الدورات التدريبية لمهندسي الشعبة.