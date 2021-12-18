السبت 18 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار ولاية تينيسي الأمريكية إلى 5

إعصار ولاية تينيسي
إعصار ولاية تينيسي

أكدت سلطات ولاية تينيسي الأمريكية، اليوم السبت، وفاة شخص خامس في الولاية جراء العواصف المدمرة التي هبّت على المنطقة الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة إدارة الطوارئ بولاية تينيسي، أن الوفيات الجديدة وقعت في مقاطعة ليك كاونتي التي شهدت حالتي وفاة بسبب العاصفة، فيما وقعت بقية الوفيات في مقاطعتي أوبيون وشيلبي.

وتأكد مصرع ما لا يقل عن 92 شخصا في عدة ولايات بعد أن ضرب أكثر من 40 إعصارا منطقة واسعة في 10 ديسمبر.

وقال المسؤولون الأمريكيون: “إن 77 من هؤلاء الأشخاص لقوا حتفهم في ولاية كنتاكي”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن الثلاثاء الماضي، حالة الطوارئ في ولايتي تينيسي وإلينوي بسبب الأضرار الناجمة عن العواصف الشديدة والأعاصير التي ضربت الولايات في نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أنه بموجب إعلان الرئيس الأمريكي جوبايدن، تصبح وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ مفوضتين بتنسيق جهود الإغاثة في حالات الكوارث في محاولة لتخفيف المشقة والمعاناة في مقاطعات تشيتهام وديكاتور وديكسون وداير وجيبسون وبحيرة وأوبيون وستيوارت وويكلي في ولاية تينيسي.

وأضاف الإعلان بحسب صحيفة  “ذا هيل”، أنه حول ولاية إلينوي، تتم تغطية مقاطعات بوند وكاس وكولز وإيفنغهام وفايت وجيرسي وماكوبين وماديسون ومونتغمري ومورغان ومولتري وبايك وشيلبي.

وضُربت كل من ولايتي تينيسي وإلينوي بأعاصير طالت الكثير من ولاية كنتاكي فيما وصف بأنه أحد أكبر الكوارث التي شهدتها الولايات المتحدة.

وأكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن العواصف الشديدة تسببت في موجة رياح مدمرة وسجلت أرقامًا قياسية الأربعاء الماضي من جبال روكي إلى البحيرات العظمى، ما أدى إلى تدمير الأسطح وقلب الشاحنات وإغلاق امتداد طريق سريع بين الولايات وحتى إجلاء بعض مراقبي الحركة الجوية.

 

ولاية تينيسي الولايات المتحدة الأعاصير المدمرة ارتفاع أعداد الضحايا مقاطعتي أوبيون وشيلبي

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وائل لطفي

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