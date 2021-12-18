تجديد حبس عاطلين عثر بحوزتهما حشيش ومواد مخدرة بالمرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم السبت، حبس عاطلين عثر بحوزتهما على كيلو حشيش و400 جرام من مخدر الاستروكس بمنطقة المرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

كما أمرت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة عاطلين للمعمل الكيماوي لفحصها.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، ويتخذان من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما داخل مسكن أحدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرامًا و400 جرام من مخدر الاستروكس ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي، من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.