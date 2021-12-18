السبت 18 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عن «حبل قديم وعقدة مشدودة».. سامح الجباس: رواية متشابكة سرديًا وزمانيًا

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدرت مؤخرًا رواية "حبل قديم وعقدة مشدودة" للروائي سامح الجباس، عن دار العين للنشر والتوزيع  بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، والذي يقام في 26 يناير المقبل.

وحصدت الرواية جائزة كتارا  للرواية العربية عام 2015، عن فئة الروايات غير المنشورة.

أما عن الرواية فقال سامح الجباس: "هي رواية متشابكة متداخلة سرديًا وزمانيًا، حيث إنني اتخذت من ثلاث فترات زمنية مسرحًا للرواية".

وأضاف الجباس في تصريح خاص لـ"الدستور": "الرواية بها ثلاث شخصيات تعيش فى ثلاثة أزمنة مختلفة يربطها "حبل قديم" لا يشعرون به، وتحيط بهم "عقدة" تشدهم إلى مصائر غير متوقعة. 

وحصدت الرواية "جائزة كتارا للرواية العربية"، كونها من بين الروايات الفائزة عن فئة الروايات غير المنشورة بالجائزة، وبجائزة الرواية القابلة للتحويل إلى عمل درامي.. ولعل ما يميزها، ليس أن الروائي يربط الأحداث والأزمنة والأمكنة المتباعدة برمزية لا شك مقصودة عبر رواية "جين آير" الشهيرة لشارلوت برونتي فحسب، بل بالتقنية السردية المبتكرة فيها.

وقال الجباس في مفتتح الرواية: "الزمن يتكلم بصراحة أكثر من الكلمات..عن حياتى أكتب، القلم فى يدى، والأوراق البيضاء تنبسط أمامى على المنضدة كقماش أبيض ينتظر التطريز، وإلى جوارى الكتاب الذى لم يفارقنى قط، منذ كنت فى العاشرة من عمرى.

سامح الجباس روائي من مدينة بورسعيد، صدر له العديد من الأعمال، بدأها بمجموعته القصصية الأولى "المواطن المثالي" عام 2006، ثم روايات "حي الإفرنج" 2007، و"وسط البلد" 2008، و"ساحر" 2009، "كريسماس القاهرة" 2011، وهي الرواية الحائزة على جائزة إحسان عبدالقدوس عام 2012، و"بورتسعيد" 2013، والتي حصلت على جائزة اتحاد الكتاب عام 2013، فيما حصل على جائزة كتارا للرواية العربية عام 2015 عن رواية "حبل قديم وعقدة مشدودة"، ورواية "على سبيل المثال" 2017، "نادي النيل الأسود السري" 2019، "رابطة كارهي سليم العشي" 2021. وثلاث روايات للأطفال "بحر العواصف" 2011، "لعنة سومانات" 2012، و"الذئب الأزرق" 2013. بالإضافة إلى كتاب "كيف تكتب السيناريو" 2019، والعديد من الترجمات لجون شتاينبك وسومرست موم ولويس كارول.

دار العين للنشر والتوزيع رواية حبل قديم وعقدة مشدودة الروائي سامح الجباس جائزة كتارا للرواية العربية جائزة كتارا فئة الروايات غير المنشورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

بعد ظهور 3 حالات في مصر.. كيف تحمي نفسك من خطر «أوميكرون»؟

السجن 7 سنوات لـ6 متهمين بالاعتداء على رئيس حى عين شمس

«الصحة»: حالات «أوميكرون» ستخرج من العزل بعد 15 يومًا مع نتيجة سلبية

سفارة مصر في جنوب السودان تستقبل وفدًا فنيًا من «الزراعة واستصلاح الأراضي»

«السبكى»: فحص 90 ألف مواطن ضمن حملة «انزل واطمن»

ضبط حالات غش تجارى بمحطات الوقود فى دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الأمم المتحدة بالتحرك لوقف إرهاب المستوطنين بالقدس

إصابة فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلى (فيديو)

قيادي فلسطيني: تلقيت رسالة تهديد من الاحتلال حال المشاركة في فعاليات المقاومة