عن «حبل قديم وعقدة مشدودة».. سامح الجباس: رواية متشابكة سرديًا وزمانيًا

صدرت مؤخرًا رواية "حبل قديم وعقدة مشدودة" للروائي سامح الجباس، عن دار العين للنشر والتوزيع بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، والذي يقام في 26 يناير المقبل.

وحصدت الرواية جائزة كتارا للرواية العربية عام 2015، عن فئة الروايات غير المنشورة.

أما عن الرواية فقال سامح الجباس: "هي رواية متشابكة متداخلة سرديًا وزمانيًا، حيث إنني اتخذت من ثلاث فترات زمنية مسرحًا للرواية".

وأضاف الجباس في تصريح خاص لـ"الدستور": "الرواية بها ثلاث شخصيات تعيش فى ثلاثة أزمنة مختلفة يربطها "حبل قديم" لا يشعرون به، وتحيط بهم "عقدة" تشدهم إلى مصائر غير متوقعة.

وحصدت الرواية "جائزة كتارا للرواية العربية"، كونها من بين الروايات الفائزة عن فئة الروايات غير المنشورة بالجائزة، وبجائزة الرواية القابلة للتحويل إلى عمل درامي.. ولعل ما يميزها، ليس أن الروائي يربط الأحداث والأزمنة والأمكنة المتباعدة برمزية لا شك مقصودة عبر رواية "جين آير" الشهيرة لشارلوت برونتي فحسب، بل بالتقنية السردية المبتكرة فيها.

وقال الجباس في مفتتح الرواية: "الزمن يتكلم بصراحة أكثر من الكلمات..عن حياتى أكتب، القلم فى يدى، والأوراق البيضاء تنبسط أمامى على المنضدة كقماش أبيض ينتظر التطريز، وإلى جوارى الكتاب الذى لم يفارقنى قط، منذ كنت فى العاشرة من عمرى.

سامح الجباس روائي من مدينة بورسعيد، صدر له العديد من الأعمال، بدأها بمجموعته القصصية الأولى "المواطن المثالي" عام 2006، ثم روايات "حي الإفرنج" 2007، و"وسط البلد" 2008، و"ساحر" 2009، "كريسماس القاهرة" 2011، وهي الرواية الحائزة على جائزة إحسان عبدالقدوس عام 2012، و"بورتسعيد" 2013، والتي حصلت على جائزة اتحاد الكتاب عام 2013، فيما حصل على جائزة كتارا للرواية العربية عام 2015 عن رواية "حبل قديم وعقدة مشدودة"، ورواية "على سبيل المثال" 2017، "نادي النيل الأسود السري" 2019، "رابطة كارهي سليم العشي" 2021. وثلاث روايات للأطفال "بحر العواصف" 2011، "لعنة سومانات" 2012، و"الذئب الأزرق" 2013. بالإضافة إلى كتاب "كيف تكتب السيناريو" 2019، والعديد من الترجمات لجون شتاينبك وسومرست موم ولويس كارول.