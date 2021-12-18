وسط غياب تام للفنانين.. الغربية تشيع جثمان محب كاسر إلى مثواه الأخير

شيّع أهالي قرية أبو حمر بمركز بسيون بالغربية، عقب صلاة العصر بمسجد الشهداء بالقرية جثمان الفنان الراحل محب كاسر ، بحضور أقاربه وغياب تام من الوسط الفني.

وتوفي محب كاسر، أمس، بعد صراع طويل مع المرض داخل أحد مستشفيات الأورام وتم نقل جثمانه لمسقط رأسه لدفنه عقب الصلاة عليه اليوم السبت، بحضور أهالي القرية.

ومحب كاسر، من أشهر الكومبارس في تاريخ السينما والتلفزيون ومن الوجوه التي يحفظها الجمهور، وبدأ مشواره الفنى فى بداية الستينيات بفيلم "يوم الحساب" عام 1962 واستمر يؤدي أدوارًا صغيرة، أغلبها دور الحارس والبواب والغفير الصعيدى ومن أشهرها دور البواب فى فيلمى البحث عن فضيحة، والثأر، وفى الثمانينيات قدم عددا من الأعمال للتليفزيون فى المسلسلات والأفلام التليفزيونية، منها: "دموع فى عيون وقحة، محمد رسول الله، عائلة الأستاذ شلش، ليالى الحلمية، وعفاريت السيالة".

كانت آخر مشاركات محب كاسر في "سلسال الدم" و"بدون ذكر أسماء" الذى شارك فيه 2013.

أشار أقارب الفنان الراحل إلى أن هناك مجموعة من نجوم الفن ظلوا متابعين للحالة الصّحية للراحل أثناء محنته ومعاناته مع المرض، وعلي رأسهم الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، كما أن هناك عدد من النجوم قاموا بالاتصال بهم في بداية أزمته مع المرض، منهم فؤاد الشاعر، لكن تعجب أقارب كاسر من عدم وجود أي من زملاء الفقيد خلال تشييع الجنازة، معللين ذلك بأنه ربما يذهبون لمنزله بالقاهرة لتقديم واجب العزاء.

فيما قالت زوجة الفقيد إن السبب وراء ابتعاد زوجها عن الساحة الفنية هو مرضه الشديد، إضافة إلى كبر السن، مشيرة إلى أنه مكث في المستشفى بسبب مرضه لأكثر من شهرين قبل رحيله، إضافة إلى تردده على المستشفيات قبل اكتشاف المرض.