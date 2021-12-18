تكريم دمياط بعد حصدها المركز الثاني في مسابقة «دعم اتخاذ القرار»

كرّم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، محافظة دمياط لحصولها على المركز الثاني في محور دراسات دعم القرار بمسابقة مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات لعام 2021، عن دراسة تم تقديمها تضمنت تسليط الضوء حول الوضع الحالي لمجازر اللحوم بدمياط، وأهمية إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري ومحطة تدوير مخلفات حيوانية «كوكر»، بعد نجاح مساعي الدكتورة منال عوض محافظ دمياط فى توفير قطعة أرض خارج الكتلة السكنية بمنطقة شطا لتنفيذه من خلال وزارة التنمية المحلية، ليتضمن مشروع متكامل يشتمل على مجزرين حكومي وآخر استثماري، ومحجر ومحطتي تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة، ورصيف تنزيل وتصنيف ومبنى إداري ومخزن أعلاف، لتحقيق رؤية الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، كما تضمنت الدراسة طرح مقترحات لتطوير المجازر القائمة بالفعل.

وهنأت محافظ دمياط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بدمياط لتحقيقه هذا المركز، مؤكدة أن الدولة تقدم دعما مستمرًا للجهاز الإدارى للاستثمار فى العنصر البشري، والتأهيل المستمر للكوادر البشرية، ما يحقق تطوير أداء الإدارة المحلية.

جاء ذلك خلال احتفالية أُقيمت اليوم السبت، بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، كرم خلالها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المحافظات الفائزة فى المسابقة التى تم تنظيمها بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي اعتمدت على ثلاث محاور رئيسية هي أفضل تجربة تنموية ناجحة بالمحافظات وأفضل دراسة دعم قرار، وأفضل نظام معلومات أو قاعدة بيانات بالإضافة إلى مسابقة أخرى عن أفضل مؤسسة بالمحافظات تطبق نظام إدارة المؤسسة الإلكتروني، حيث شارك فيها عدد من المحافظين ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورؤساء ثلاث لجان بمجلس النواب، واللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة، والذي تسلم شهادة تقدير من وزير التنمية المحلية عن المركز الذي حققته المحافظة بالمسابقة.