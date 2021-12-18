محب كاسر ومتحور «أوميكرون» الأكثر بحثا على جوجل

تصدر الفنان محب كاسر اهتمامات المصريين، اليوم، وفقًا لما أظهرته المؤشرات العالمية لمحركات البحث «جوجل».

وجاء «محب كاسر» في صدارة بحث جوجل، بينما حل متحور «أوميكرون» ثانيًا في ترتيب أكثر الموضوعات بحثًا، بينما جاء بايرن ميونخ كثالث أهم الموضوعات التي بُحث عنها.

محب كاسر

رحل منذ ساعات الفنان محب كاسر بعد صراع مع المرض وفترة قضاها بين المستشفيات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بضعف عضلة القلب وبعد إصابته بفشل وأورام بالكلى.

وتحدثت حنان بدر زوجة الفنان الراحل وهي في حالة انهيار قائلة: «رحل من كان سندي في الحياة وأطيب خلق الله، محب كان إنسان وزوجًا لا يعوض وكان اسم على مسمى».

وتابعت: «تزوجته منذ 12 عاما بعد وفاة زوجته الأولى رغم فارق السن بيننا لكنى وجدت فيه صفات لم أجدها في غيره، متدين وحنون ومتفاهم، ولم يكن له أبناء، ولكن تعامل مع أبنائى كأب».

وأشارت زوجة الفنان الراحل إلى أنه كان يحرص دائمًا على الآذان والصلاة بالمسجد وكان يؤم المصلين في الصلاة ويحرص على صيام الإثنين والخميس والأيام القمرية مهما كانت حالته الصحية وعلى صلاة الفجر في المسجد؛ قائلة: "كان بينه وبين ربنا عمار".

متحور أوميكرون

قالت وزارة الصحة، إن ثلاث حالات إيجابية للمتحور أوميكرون، ظهرت في مصر، ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا، تم اكتشافها عن طريق نقاط الفرز والحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، متواجدين بمستشفى العزل، وجاري اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

ويحتوي متحور أوميكرون، على أكثر من 50 طفرة تهاجم الأشخاص، وهو الأمر الذي أثار حالة من القلق حول العالم، في ظل اتخاذ إجراءات من ضمنها وضع خطط لتطوير اللقاحات المعززة للفيروس خلال الفترة المقبلة، لكي يناسب المتحور الجديد، وسيتم اختبار اللقاحات على المتحور بدقة، لكي يروا ما إذا كان سيتغلب على الأجسام المضادة التي تحمي من الفيروس أم لا.

بايرن ميونخ

حقق فريق بايرن ميونخ فوزا سهلا على ضيفه فولفسبورج، بأربعة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من مسابقة الدوري الألماني، على ملعب "إليانز أرينا".

سجل توماس مولر هدف التقدم لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة السابعة من بداية المباراة، وخاض توماس مولر مباراته رقم 400 بقميص الفريق البافارى في البوندزليجا أمام فولفسبورج، وسجل مولر ظهوره في 400 مباراة مع البايرن في الدوري الألماني، نجح خلالها في تسجيل 134 هدفا، بالإضافة إلى صناعة 182 هدفا آخر.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات والأرقام القياسية، أنه منذ ظهور مولر الأول، فقط ليونيل ميسي (442) وسيرجيو بوسكيتس (431) مع برشلونة، إلى جانب مع ستيف مانداندا (429 مع مارسيليا) لعبوا مباريات أكثر مع فريق واحد في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.