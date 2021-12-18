السبت 18 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شقيقتين بتهمة قتل شاب وفصل رأسه عن جسده بسوهاج

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بسوهاج، اليوم السبت، حبس شقيقتين لاتهامهما بقتل شاب وفصل رأسه عن جسده لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من كشف غموض العثور على جثة شاب ثلاثيني مفصولة الرأس بمياه النيل بدائرة مركز المراغة شمال المحافظة؛ حيث وجدت رأس القتيل في أحد الأكياس السوداء بالقرب من مقام الشيخ صاحي بجوار "النيل" الذي وجد به الجثمان.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى  مركز شرطة المراغة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية مفصولة الرأس، بمياه النيل بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يُدعى "السيد. إ - 35 سنة - عامل - ويقيم بدائرة المركز"، مُبلغ باختفائه منذ أسبوعٍ مضى، وأثبتت التحريات أن وراء الواقعة شقيقتين، حيث كانت تجمع القتيل علاقة غير شرعية بإحداهما وصور لها فيديو في أوضاع غير لائقة وأخذ يستخدمه في تهديدها.

استدرجت الشقيقتان القتيل في مشغل بدائرة مركز المراغة، بمساعدة شابين آخرين، ومن ثم قررا التخلص منه، فسددت إحداهما طعنة له بواسطة مقص كان بجانبها، بينما سددت له الأخرى عدة طعنات بواسطة سكين ثم ذبحاه وألقوا به في مياه النيل "محل العثور عليه".

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة لمحاولة اعتدائه على إحدى الشقيقتين أثناء مقابلتهم في المشغل، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مديرية أمن متهمين وزير الداخلية أمن سوهاج ضبط المتهمين كشف غموض مدير امن سوهاج العثور على جثة الرأس

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وائل لطفي

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