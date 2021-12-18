السبت 18 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بزعم تسفيرهم للخارج.. حبس متهمين بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت النيابة العامة، اليوم السبت، حبس متهمين لمدة 4 أيام احتياطيا لاشتراكهما مع اثنين هاربين، فى الاستيلاء على ملايين الجنيهات بالنصب والتزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية. 

 وكشفت التحريات الأمنية الأولية، أن المتهمين زاولوا نشاط توظيف الأموال واستيلائهم على ملايين الجنيهات من ضحاياهم، وكونوا تشكيل قام بمزاولة نشاطا واسع النطاق فى مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبى السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية والهروب من الترانزيت.

وتقدمت إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" وكيلة عن زوجها مصرى الجنسية ببلاغ للجهات الأمنية، وقدمت تفويض عن عدد 12 شخص آخرين يحملون (جنسيات مصرية وأجنبية) وأقرت بتضررهم من "شخصين"يحملان جنسية إحدى الدول(مسئول عن شركة للسفر والهجرة، غادر البلاد إلى دولته- وشـريك بذات الشركة "غادر البلاد إلى دولة أجنبية")، لقيامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكهما، إلا أنهم إكتشفوا أن الشركة مغلقة.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخران (مدير بشركة للاستثمار العقارى- شريك بذات الشركة "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمان الهاربـان، وأقـرا بقيامهما والهاربان بإنشاء شركة وهمية لإستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبـر وسائل التواصل الاجتماعى بقصد النـصـب على المواطنين الذين يرغبون فى الهجرة للخـارج والاستيلاء مـنـهـم علـى مبـالغ ماليـة، وأضافا بأن المبالغ الماليـة المسـتولى عليهـا بـحـوزة المتهمان الهاربان.

حبس متهمين طريقة غير شرعية المواطنين أمن الدول الأوروبية الهجرة غير الشرعية استيلاء على أموال استيلاء على أموال المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

مجلس الدولة يحظر دخول مقراته دون الحصول على لقاح كورونا

«الصحة»: حالات «أوميكرون» ستخرج من العزل بعد 15 يومًا مع نتيجة سلبية

«الصحة» تكشف آلية الجرعة المعززة للحاصلين على لقاح كورونا

حبس المتهمين بتصنيع المواد المخدرة داخل مزرعة بالإسماعيلية

غدًا.. جلسة محاكمة الفنان شادى خلف بتهمة التحرش بـ7 فتيات

طقس شديد البرودة وسحب كثيفة.. تغير الأحوال الجوية فى أسوان (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

حسين دعسة

طعام لكل فم.. الجائحة تزيد جياع العالم

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الأمم المتحدة بالتحرك لوقف إرهاب المستوطنين بالقدس

إصابة فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلى (فيديو)

قيادي فلسطيني: تلقيت رسالة تهديد من الاحتلال حال المشاركة في فعاليات المقاومة