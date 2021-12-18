السبت 18 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 3 آلاف جرعة تحصين دواجن مجهولة المصدر في الشرقية

جريدة الدستور

شن جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، عدة حملات على مدن المحافظة بالاشتراك مع مديريتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين ومديرية الصحة وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية.

وأسفرت الجهود المبذولة عن تحرير محاضر حيال أصحاب معارض وصيدليات أدوية بيطرية لإدارتهم النشاط بدون ترخيص وحيازة أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتم التحفظ على 663 صنف أدوية بيطرية و 3000 جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية.

كما قامت الحملة بضبط 1 طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر و غير صالحة للإستهلاك الآدمي و تحرير محاضر مخالفة لأصحاب ( مطاعم – محالات جزارة – ثلاجة حفظ لحوم وأسماك ) وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجاء ذلك في إطار متابعة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

وبناءاً على تعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق و الحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية و التصدي لكافة صور الغش والاستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018.

وكانت  فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، قد أعلنت عن تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ،ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت إدارة تموين فاقوس بحملات مشتركة من مجلس المدينة والصحة والطب البيطرى والتموين لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار برئاسة محمد فوزي مدير إدارة تموين فاقوس وعضوية مفتشي قسم الرقابة التمويني.

قانون حماية محافظة حملة وزارة صور تعليم

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