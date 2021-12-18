السبت 18 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شبهة جنائية وراء حريق شقة عروسين بالسيدة زينب

حريق شقة
حريق شقة

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم السبت، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة آثار حريق شب داخل شقة عروسين، وفحص الخسائر والتلفيات، وأسباب الحريق وتحريز كاميرات المراقبة وفحصها وعرض نتائج محتوى التسجيلات في تقرير مفصل.

وجاء في معاينة النيابة أن الحريق تسبب في إتلاف كافة محتويات الشقة، ووصلت النيران إلى الأجهزة الكهربائية والحوائط والآثاث، بخسائر تصل لمليون جنيه.

واشتبهت أسرة العروسين بأن الحريق فيه شبهة جنائية، لأن هناك شباك مقطوع ومفتوح من الخلف، مما يدل على وجود شخص دخل وأشعل النيران في الشقة، مما دفع الأجهزة الأمنية لتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحريق.

كانت الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق بعد أن دفعت 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة فكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث. 

مسببات الحرائق معاينة النيابة نيابة السيدة زينب الجزئية شقة عروسين فحص الخسائر

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

انتهاء التسجيل بمنتدى شباب العالم.. 500 ألف شاب من 196 دولة

سيدة تتهم طبيبا بهتك عرضها بمايو: «تحسس أماكن عفتى بطريقة مريبة»

مواجهة بين سيدة وطبيب «هتك عرضها» داخل مستشفى فى 15 مايو

تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر وقطر فى كأس العرب

العثور على جثة فتاة بالطريق الحر «شبرا - بنها» فى القليوبية

33 قتيلًا وعشرات المفقودين فى حصيلة جديدة لإعصار الفلبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

حسين دعسة

طعام لكل فم.. الجائحة تزيد جياع العالم

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

قيادي فلسطيني: تلقيت رسالة تهديد من الاحتلال حال المشاركة في فعاليات المقاومة

نتنياهو و130 آخرين يدخلون الحجر الصحى بعد تأكد إصابة 4 موظفين بالكنيست

الرئاسة الفلسطينية: إرهاب المستوطنين يزداد يوميا بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية