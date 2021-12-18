شبهة جنائية وراء حريق شقة عروسين بالسيدة زينب

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم السبت، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة آثار حريق شب داخل شقة عروسين، وفحص الخسائر والتلفيات، وأسباب الحريق وتحريز كاميرات المراقبة وفحصها وعرض نتائج محتوى التسجيلات في تقرير مفصل.

وجاء في معاينة النيابة أن الحريق تسبب في إتلاف كافة محتويات الشقة، ووصلت النيران إلى الأجهزة الكهربائية والحوائط والآثاث، بخسائر تصل لمليون جنيه.

واشتبهت أسرة العروسين بأن الحريق فيه شبهة جنائية، لأن هناك شباك مقطوع ومفتوح من الخلف، مما يدل على وجود شخص دخل وأشعل النيران في الشقة، مما دفع الأجهزة الأمنية لتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحريق.

كانت الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق بعد أن دفعت 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة فكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.