القبض على عصابة استدرجت شخصًا من فيسبوك وخطفته وطلبت فدية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، في القبض على 3 أشخاص شكلوا عصابة لاستدراج الأشخاص بحجة التعرف عليهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقاموا بخطف شخص وطلب فدية مالية طلبوا تحويلها من خلال خدمة تقدمها شركة محمول.

تبلغ لقسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم وقرر بغياب شقيقه "يحملان جنسية إحدى الدول"، وعقب ذلك ورد له اتصال هاتفى طلب منه تحويل مبلغ مالى عن طريق خدمة تحويل الأموال بإحدى شركات المحمول لإطلاق سراح شقيقه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، كما أمكن تحديد مكان احتجاز المجنى عليه بإحدى الشقق السكنية ملك أحدهم كائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض "مُطواة ") وبرفقتهم المجنى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى التعرف على بعض الأشخاص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى واستدراجهم لمقابلتهم بغرض السرقة، واعترفوا بارتكابهم الواقعة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.