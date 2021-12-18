السبت 18 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير الاتصالات يلتقى رئيسة وزراء إستونيا للاطلاع على تجربة الحكومة الإلكترونية

وزير الاتصالات ورئيسة
وزير الاتصالات ورئيسة حكومة استوانيا

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السيدة  كايا كالاس رئيسة وزراء جمهورية إستونيا؛ وذلك خلال زيارته على رأس وفد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمقر مجلس الوزراء بإستونيا للاطلاع على تجربة الحكومة الرقمية باستونيا.

هذا وقد رحبت كايا كالاس بزيارة وزير الاتصالات والوفد المرافق له؛ كما اعربت عن ترحيبها بالتعاون مع مصر فى مجالات التحول الرقمى.

وخلال اللقاء؛ أعرب الدكتور  عمرو طلعت عن رغبة مصر فى الاستفادة من تجربة استونيا الرائدة في مجال التحول الرقمي، وإدارة البيانات الرقمية، وتبنى التكنولوجيا الرقمية لرفع كفاءة الأداء الحكومى وبناء الحكومة الالكترونية فى ضوء حرص الدولة المصرية على التحول الى مجتمع رقمى متكامل.

حضر اللقاءات السفير هيثم صلاح سفير مصر بفنلندا والسفير غير مقيم لدى استونيا، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

عمرو طلعت وزير الاتصالات كايا كالاس رئيسة وزراء جمهورية إستونيا مجلس الوزراء بإستونيا الحكومة الرقمية مصر أستونيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

اليوم.. الحكم فى دعوى ضد الفنانة منة فضالى بتهمة النصب

200 مليون جنيه استثمارات صينية جديدة بالسوق المصري

استمرار حبس خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية بمدينة نصر

رئيس الدلتا للصلب: أنفقنا 800 مليون جنيه لتطوير الشركة ونجحنا في التحول للربحية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 18-12-2021

العثور على جثة فتاة بالطريق الحر «شبرا - بنها» فى القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

حسين دعسة

طعام لكل فم.. الجائحة تزيد جياع العالم

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

قيادي فلسطيني: تلقيت رسالة تهديد من الاحتلال حال المشاركة في فعاليات المقاومة

نتنياهو و130 آخرين يدخلون الحجر الصحى بعد تأكد إصابة 4 موظفين بالكنيست

الرئاسة الفلسطينية: إرهاب المستوطنين يزداد يوميا بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية