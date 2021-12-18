السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هونج كونج تصدر مذكرات اعتقال بسبب تحريض بانتخابات المجلس التشريعى

شرطة هونج كونج
شرطة هونج كونج

أصدرت هيئة مكافحة الفساد في هونج كونج، مذكرات اعتقال لخمسة أشخاص، بسبب تحريض الناخبين على ترك بطاقات الاقتراع بيضاء، في انتخابات المجلس التشريعي المقبلة، في أعقاب عمليات اعتقال مماثلة، أوائل هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت عن اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد قولها في بيان إن "هناك دليلًا كافيًا لإقامة الدعوى ضد أربعة رجال وامرأة".

وكانت هونج كونج قد اعتقلت في وقت سابق هذا الأسبوع عشرة أشخاص وحاكمت اثنين عن نفس الجريمة، وسيكون التصويت الذي يجرى غدًا الأحد لاختيار أعضاء المجلس التشريعي، الأول بعد أن فرضت الصين قانونًا للأمن القومي على هونج كونج، يقصر الترشح فى الانتخابات على الذين خضعوا لتدقيق من قبل بكين.

هونج كونج انتخابات المجلس التشريعي طاقات الاقتراع الصين بكين

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وائل لطفي

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