هونج كونج تصدر مذكرات اعتقال بسبب تحريض بانتخابات المجلس التشريعى

أصدرت هيئة مكافحة الفساد في هونج كونج، مذكرات اعتقال لخمسة أشخاص، بسبب تحريض الناخبين على ترك بطاقات الاقتراع بيضاء، في انتخابات المجلس التشريعي المقبلة، في أعقاب عمليات اعتقال مماثلة، أوائل هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت عن اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد قولها في بيان إن "هناك دليلًا كافيًا لإقامة الدعوى ضد أربعة رجال وامرأة".

وكانت هونج كونج قد اعتقلت في وقت سابق هذا الأسبوع عشرة أشخاص وحاكمت اثنين عن نفس الجريمة، وسيكون التصويت الذي يجرى غدًا الأحد لاختيار أعضاء المجلس التشريعي، الأول بعد أن فرضت الصين قانونًا للأمن القومي على هونج كونج، يقصر الترشح فى الانتخابات على الذين خضعوا لتدقيق من قبل بكين.