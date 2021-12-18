السبت 18 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل: 206 وفيات جديدة بكورونا

وفيات كورونا في البرازيل
وفيات كورونا في البرازيل

أعلنت البرازيل تسجيل 206 وفيات جديدة بكورونا و4079 إصابة جديدة بفيروس كورونا، غير أن الإحصاءات الصادرة بالبلاد غير كاملة بعد أسبوع من واقعة تسلل إلكتروني استهدف إحصاءات وزارة الصحة.
 

يرفع ذلك العدد الإجمالي للوفيات بكوفيد-19 في البرازيل إلى 617601 منذ بدء الجائحة، وهو ثاني أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.


ولم تكن هناك بيانات محدثة من ولايات ريو دي جانيرو وبارايبا وماتو جروسو دو سول وروندونيا وتوكانتينز، في حين لم يصدر عن ولاية باهيا سوى عدد الوفيات، وذلك حسبما أفادت وزارة الصحة التي لا تزال تواجه صعوبات بعد التسلل الإلكتروني الأسبوع الماضي.

وتملك البرازيل ثاني أعلى عدد من الوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث مات أكثر من 615000 شخص بسبب الفيروس.

وأوصت لجنة بالكونجرس البرازيلي بتوجيه الاتهام إلى الرئيس جايير بولسونارو بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في أكتوبر الماضي، في تقرير رئيسي يستند إلى تحقيق استمر ستة أشهر في طريقة تعامله مع الوباء. 

عارض بولسونارو باستمرار إجراءات قمع الفيروس، وكتب المشرعون أنه مسئول عن مقتل أكثر من 300 ألف برازيلي وحثوا السلطات على سجنه.

فيما قال رينان كاليروس، السناتور البرازيلي من الوسط والمؤلف الرئيسي للتقرير، لصحيفة نيويورك تايمز في أكتوبر: "كان العديد من هذه الوفيات يمكن تفاديه، أنا على قناعة شخصية بأنه مسئول عن تصعيد المذابح".

من ناحية أخرى، أكد مدير المعهد الوطنى الأمريكى للأمراض المعدية أنتوني فاوتشى، أن البحوث لم تثبت بعد أن متحور "أوميكرون"، أخطر من فيروس كورونا.

وقال فى مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "حتى الآن، لا يبدو أن متحور (أوميكرون) يحمل مسارًا خطيرًا للغاية للمرض، وأنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات محددة".

وأضاف: "الولايات المتحدة تأمل في رفع حظر السفر المفروض على دول جنوب إفريقيا؛ بسبب انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا في إطار زمني معقول".

وتابع: "تم تقديم هذا الحظر عندما لم نعرف شيئًا ولم نفهم ما كان يحدث، ولم نشهد سوى قفزة حادة في الحالات في جنوب إفريقيا، ولذلك كان يجب أن يمنحنا الحظر الوقت لفهم ما كان يحدث".

وأوضح: "نتلقى المزيد والمزيد من المعلومات حول حالات الاصابة بمتحور (أوميكرون) في بلادنا وخارجها نقوم بتحليلها بدقة وبشكل يومي".

البرازيل إلكتروني بعد وفيات كوفيد-19 سبوع أسبوع الكتروني ا 6 وفيات كوفيد برازيل بكوفيد-19

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

العثور على جثة فتاة بالطريق الحر «شبرا - بنها» فى القليوبية

مصر تعلن تسجيل أول 3 حالات بالمتحور «أوميكرون»

أحمد حلاوة: انتهى من «الجواهرجى» قريبا

«الداخلية» تكشف حقيقة التحرش بفتاة وسحلها على يد 3 أشخاص بالشرقية

الأردن يعلن استخدام أجهزة فحص جديدة تكشف متحور «أوميكرون»

ضبابية متحور كورونا الجديد «أوميكرون» تكبد النفط خسارة أسبوعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

حسين دعسة

طعام لكل فم.. الجائحة تزيد جياع العالم

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: إرهاب المستوطنين يزداد يوميا بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية

النمو الاستيطانى المستدام.. خطة التهام ما بقى من الأرض المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز قياديًا فلسطينيًا بدرجة وزير عند حاجز عسكرى