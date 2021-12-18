المكسيك: 2650 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، تسجيل 2650 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و211 وفاة جديدة، مما يرفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و930015، وإجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 297567.

ويقول مسؤولون، إن الأعداد الحقيقية لكل من إصابات ووفيات "كوفيد-19" من المرجح أن تكون أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وكان أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أنّه سيتمّ إعطاء جرعة معزّزة من لقاحات "كوفيد-19" في الأيّام المقبلة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم علي 65 عامًا في المكسيك، تحسّبًا لبداية فصل الشتاء و بعد اكتشاف أوّل إصابة بالمتحوّرة أوميكرون في البلاد.

وقال لوبيز أوبرادور، في مؤتمر صحفي: "من المحتمل جدًا أن نبدأ التطعيمات المعززة الثلاثاء المقبل" لكبار السن، و أضاف: "سنكثّف التطعيم؛ لأنّه ثبُت أنّه مفيد".

وتحدّث الرئيس اليساري عن المتحوّر "أوميكرون"، قائلًا: "شعر الناس بالخوف، و الاقتصاد تأثّر أيضًا، كان هناك انخفاض في قيمة العملة وتوتّر في الأسواق الماليّة".

وقبل يوم، كانت السلطات الصحّية قد أكّدت رصد أوّل إصابة بالمتحوّرة الجديدة في المكسيك، لدى رجل جنوب إفريقي يبلغ من العمر 51 عامًا وصل في 21 نوفمبر.

وقال المسؤول في وزارة الصحّة المكسيكيّة هوجو لوبيز- جاتيل راميريز، إنّ إغلاق الحدود وعرقلة حركة الأشخاص والبضائع "ليس إجراءً مفيدًا لاحتواء المتحوّرات".

والمكسيك البالغ عدد سكّانها 126 مليون نسمة، هي رابع دولة كبيرة في القارّة الأمريكيّة تتأثّر بـ"أوميكرون" بعد كندا والولايات المتحدة والبرازيل.