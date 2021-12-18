السبت 18 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار مواد البناء فى الأسواق اليوم السبت 18-12-2021

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

تواصل  أسعار مواد البناء أستقرارها  في الأسواق، اليوم السبت 18-12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أعلنتها الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم السبت 18-12-2021

 

سعر الحديد  اليوم 

تراوحت أسعار الحديد اليوم ما بين 14850 – 1500 جنيه، وجاء سعر حديد التسليح اليوم في السوق المصري، متوسط السعر أرض المصنع ما بين 15000 جنيه للطن، و15200 جنيه للطن.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

 

 سعر الأسمنت اليوم 

و سجل سعر الأسمنت اليوم  تراجعًا منذ مطلع هذا الشهر بحوالي 40 جنيهًا تسليم أرض المصنع خلال تعاملات شهر ديسمبر 2021، ويصل المستهلك بسعر يتراوح بين 1000 إلي 1150 جنيهًا، ويصل لبعض المحافظات بسعر 1100 جنيهًا للطن.

 

سعر الطوب  اليوم 

طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×6 سم ألف طوبة 800 جنيه.

طوب أحمر طفلي مثقب 25×12×13سم ألف طوبة 2000 جنيه.

طوب أسمنتي مصمت 25×12.5×6 سم ألف طوبة 1050 جنيهًا.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 6800 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 4900 جنيه.

 

سعر الرمل اليوم

وتراوحت  أسعار الرمل بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، ووصل سعر الجرار الواحد من الرمل 4م إلى حوالي 360 جنيهًا مصريًا، بينما وصل سعر  السيارة الكبيرة الـ13م من الرمل  إلى 1200 جنيه مصري، و السيارة الكبيرة الـ20م وصل سعرها اليوم إلى 1800 جنيه.

 

أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم السبت 18-12-2021

 

وقال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات، إن قطاع مواد البناء لديه فائض فى قطاعات الأسمنت والرخام والمواسير والمواد العازلة والسيراميك والأدوات الصحية والحراريات، وهناك خطة لتصديرهذه المنتجات إلى إفريقيا والكوميسا ستفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات المصرية بشكل أوسع وفق تطبيق الاتفاقيات التفضيلية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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