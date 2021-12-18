السبت 18 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

قبل انطلاقها.. معلومات هامة عن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

التطعيم ضد شلل الأطفال
التطعيم ضد شلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بجميع المحافظات، وذلك يوم الأحد 19 ديسمبر2021. 

وتقدم "الدستور" كل المعلومات التي يريد المواطنين معرفتها حول حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تطلقها وزارة الصحة.
 1- تبدأ حملة التطعيم يوم الأحد، وتستمر حوالي 4 أيام على مدار الأسبوع.

2- تستهدف الحملة الأطفال الذين تبدأ أعمارهم بداية من يوم واحد وحتى 5 أعوام.

3- يتم الحرص على تطعيم الأطفال للوقاية من شلل الأطفال وتقوية المناعة، للتصدي لأي خطر يؤثر عليهم بشكل سلبي، والحفاظ على حياتهم من أي ضرر.


طريقة التطعيم ضد شلل الأطفال


يتم وضع نقطتين من التطعيم بدخل فم الأطفال، لمنع أي ضرر في حياتهم المستقبلية وحتى لا يصاب بالشلل مدى الحياة، وعلى المسئول عن حملة التطعيم التأكد من ضرورة ابتلاع الأطفال للمصل، الذي يحافظ على حياتهم من الإصابة بمرض شلل الأطفال.
 
أين تتواجد قوافل الحملة المسئولة عن التطعيم؟ 
1- يوجد فريق متحرك ومجهز على أعلى مستوى يتم من خلاله التجول حول جميع البيوت داخل جميع المحافظات.

2- تذهب الفرق المتنقلة  للتطعيم إلى جميع الأماكن المسئولة عن تعليم الأطفال رياض الأطفال.
 3- تتواجد في جميع الوحدات الصحية، فريق تطعيم ثابت لتطعيم الأطفال داخل القرى والأماكن النائية.

4- أيضًا تتواجد الفرق الطبية الخاصة بتطعيم الأطفال في كافة الأماكن التي يتواجد بها الناس بأطفالهم، كالمولات والأسواق ومحطات المترو والقطارات.
 
تطعيم شلل الأطفال مجاني

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال للجميع بشكل مجاني دون أي خدمات أو أي مقابل مادي، كما أكدت على ضرورة التأكد من صحة المارة علي المنازل، والتأكد من أن التطعيم يتم عن طريق الفم.

شلل الأطفال وزارة الصحة حملة أهمية التطعيم

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وائل لطفي

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