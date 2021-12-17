الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

المغرب يدرس العودة لحظر التجوال الليلى لمواجهة كورونا

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب

أفادت مصادر مطلعة، اليوم، بأن المغرب يدرس العودة لحظر التجوال الليلي لمواجهة فيروس كورونا المستجد وسلالته الجديدة، احترازيا.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 209 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” و232 حالة شفاء وحالتي وفاة جديدتين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد 19، فقد ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس 952.398 حالة في المغرب، منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 936.277 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 14.804 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فقد بلغ عدد التحاليل المنجزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1.4876 فحصا، ليرتفع العدد الإجمالي للتحاليل المنجزة إلى 9.672.124 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأعلنت وزارة الصحة في المغرب، تسجيل 205 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بـ«كوفيد-19» وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أشارت الصحة المغربية في بيانها اليومي لمعرفة مستجدات فيروس كورونا، إلى تزايد العدد الإجمالي لحالات الإصابة لتصل إلى 952189 حالة إصابة، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة عند 14802 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 930045 حالة شفاء، وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

كورونا مصاد مطلعة الحظر أسباب خفض ساعات حظر التجوال

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