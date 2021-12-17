«شكل تانى فى النوة».. إقبال على قلعة قايتباى بالإسكندرية رغم الأمطار (فيديو)

شهدت قلعة قايتباي بالإسكندرية إقبالا من الزائرين خلال أيام نوة الفيضة الصغرى التي تتعرض لها المدينة خلال تلك الأيام، إذ سادت أجواء شتوية مبهرة في أروقة القلعة عقب هطول الأمطار وهبوب الرياح، مع استمرار الزوار في التوافد حتى انتهاء الموعد المحدد للزيارة في السادسة مساءً.



وشمل اليوم زيارة معرض "ثراث رشيد لمسات إبداعية في ضيافة قلعة قايتباي، الذي افتتح أمس ونظمه متحف رشيد الوطني بالتعاون مع قلعة قايتباي بالإسكندرية في الفترة من 16 حتى 18 سبتمبر 2021م، تحت إشراف وزارة السياحة والآثار وبإشراف قطاع المتاحف، وبالتعاون مع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية التابعين للمجلس الأعلى للآثار.

يذكر أن تعرضت محافظة الإسكندرية لسقوط أمطار بين متوسطة وغزيرة على انحاء متفرقة بالمدينة، حيث واصلت الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة اليوم الجمعة لليوم الرابع علي التوالي، مع استمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشبكة اثناء النوة.

ومن جانبه، قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن عمال شركة الصرف الصحي بالمحافظة يعملون حاليا في أسوأ الظروف وتمركزهم على مدار 24 ساعة في ظل النوات والتقلبات الجوية التي تمر بها المحافظة، من أجل رفع الضرر عن اهالينا بالمحافظة.

وأكد على استمرار تمركز المعدات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة في المناطق الساخنة وتواصل أعمال التطهير ومتابعة مناسيب المصارف والبيارات واستمرار استيعابها لمياه الأمطار، وأنه لا وجود لتجمعات مياه الأمطار حتي اللحظة وفي حالة تجمعها سيتم التعامل معها بأسرع ما يمكن.

جدير بالذكر أن شركة صرف صحي الإسكندرية رفعت حالة الاستعداد للنوة منذ يوم الإثنين، للعمل على رفع تجمعات مياه الأمطار في حالة حدوثها، وتم انتشار المعدات والبدالات وفرق الطوارئ في شتي انحاء المحافظة.

