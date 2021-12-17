الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«شكل تانى فى النوة».. إقبال على قلعة قايتباى بالإسكندرية رغم الأمطار (فيديو)

قلعة قايتباي
قلعة قايتباي

شهدت قلعة قايتباي بالإسكندرية إقبالا من الزائرين خلال أيام نوة الفيضة الصغرى التي تتعرض لها المدينة خلال تلك الأيام، إذ سادت أجواء شتوية مبهرة في أروقة القلعة عقب هطول الأمطار وهبوب الرياح، مع استمرار الزوار في التوافد حتى انتهاء الموعد المحدد للزيارة في السادسة مساءً.

received_313063220696065


وشمل اليوم زيارة معرض "ثراث رشيد لمسات إبداعية في ضيافة قلعة قايتباي، الذي افتتح أمس ونظمه متحف رشيد الوطني بالتعاون مع قلعة قايتباي بالإسكندرية في الفترة من 16 حتى 18 سبتمبر 2021م، تحت إشراف وزارة السياحة والآثار وبإشراف قطاع المتاحف، وبالتعاون مع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية التابعين  للمجلس الأعلى للآثار.

 

يذكر أن تعرضت محافظة الإسكندرية لسقوط أمطار بين متوسطة وغزيرة على انحاء متفرقة بالمدينة، حيث واصلت الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة اليوم الجمعة  لليوم الرابع علي التوالي، مع استمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشبكة اثناء النوة.

received_4693872587358193

ومن جانبه، قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن عمال شركة الصرف الصحي بالمحافظة يعملون حاليا في أسوأ الظروف وتمركزهم على مدار 24 ساعة في ظل النوات والتقلبات الجوية التي تمر بها المحافظة، من أجل رفع الضرر عن اهالينا بالمحافظة.

received_1025386264852461

وأكد على استمرار تمركز المعدات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة في المناطق الساخنة وتواصل أعمال التطهير ومتابعة مناسيب المصارف والبيارات واستمرار استيعابها لمياه الأمطار، وأنه لا وجود لتجمعات مياه الأمطار حتي اللحظة وفي حالة تجمعها سيتم التعامل معها بأسرع ما يمكن.

received_451636926551179

جدير بالذكر أن شركة صرف صحي الإسكندرية رفعت حالة الاستعداد للنوة منذ يوم الإثنين، للعمل على رفع تجمعات مياه الأمطار في حالة حدوثها، وتم انتشار المعدات والبدالات وفرق الطوارئ في شتي انحاء المحافظة.
 

قلعة قايتباي الإسكندرية نوة الفيضة الصغري امطار النوات والتقلبات الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة التحرش بفتاة وسحلها على يد 3 أشخاص بالشرقية

حكم مباراة مصر وقطر فى كأس العرب

العثور على جثة فتاة بالطريق الحر «شبرا - بنها» فى القليوبية

رابط تسجيل لقاح كورونا ضمن الأكثر بحثا على جوجل فى 2021

وفاة الطفل الثانى فى حريق شقة بمدينة السادات متأثرًا بإصابته

«فايزر» تتوقع بقاء وباء كورونا حتى عام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

حسين دعسة

طعام لكل فم.. الجائحة تزيد جياع العالم

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

النمو الاستيطانى المستدام.. خطة التهام ما بقى من الأرض المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز قياديًا فلسطينيًا بدرجة وزير عند حاجز عسكرى

مطاردة فى الضفة الغربية بعد هجوم فلسطينى أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلى