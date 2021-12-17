الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يشارك بالمؤتمر العلمى السنوى لمستشفى الإيمان العام

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

شارك اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوى الأول الذي نظمته مستشفى الإيمان العام بأسيوط بعنوان "Experience from the heart of the pandemic - تجربة من قلب الوباء"، والذي عقد بنادي الأطباء بأسيوط.

IMG-20211217-WA0043
جانب من المؤتمر


جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور محمد جمال أحمد مدير مستشفى الايمان العام ورئيس المؤتمر والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور علاء عبدالمنعم مدير المستشفى الجامعي والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب والدكتور كمال الدالي مدير مستشفى الأطفال الجامعي، والدكتورة مها الخولي رئيس قسم الصدر بجامعة أسيوط والدكتور عصام الدين محمد عميد كلية طب البنات بجامعة الأزهر، والدكتور أيمن منصور مدير الهيئة العامة للتأمين الصحي بوسط الصعيد والدكتور محمود سيد، والدكتور أدهم طلعت نائبا مدير مستشفى الإيمان والدكتور وائل مرتجى منسق عام المؤتمر ولفيف من أطباء جامعتي أسيوط والأزهر ومديرية الصحة ومستشفى الإيمان العام والمستشفيات العامة بأسيوط.

IMG-20211217-WA0032
جانب من المؤتمر


بدأت الجلسة الافتتاحية بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش الأبيض من الأطباء في جائحة فيروس كورونا.

IMG-20211217-WA0034
جانب من المؤتمر


وفي كلمته، أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بمشاركة كوكبة من الأطباء في هذا المؤتمر الذي يوثق تجاربهم العلمية والعملية في مواجهة وباء فيروس كورونا، وبحث كافة المستجدات للفيروس المستجد وطرق الوقاية والمستجدات في العلاج، موجهاً الشكر لكافة الأطقم الطبية من أطباء وممرضين في كافة مستشفيات المحافظة ومستشفيات العزل وأقسام العزل بالمستشفيات الجامعية والعامة والمركزية بمراكز ومدن المحافظة للجهود الكبيرة التي بذولها خلال الجائحة.

IMG-20211217-WA0035
جانب من المؤتمر


وأكد، أن نجاح المنظومة الصحية بالمحافظة سببه التعاون والتنسيق وتضافر جهود كافة المؤسسات والقطاعات الصحية المختلفة من مديرية صحة وتأمين صحي وجامعتي أسيوط والأزهر، الذي تم على أكمل وجه منوهًا بأن النجاح في مواجهة أي جائحة يتوقف على الوعي بها وتوقع أبعادها، والتعاون والتكامل في التصدي لها مقدمًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يولي قطاع الصحة اهتمامًا كبيرًا للنهوض به وتحسين الخدمات الطبية والصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين، ضمن المبادرات التي تهتم ببناء الإنسان المصري ورعايته وتنميته في جميع النواحي، كاشفًا عن نبذة عن الطفرة التي يشهدها قطاع الصحة بالمحافظة.

IMG-20211217-WA0040
جانب من المؤتمر

حيث يجري خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري إحلال وتجديد 4 مستشفيات مركزية على مستوى المحافظة في منفلوط وساحل سليم وديروط وأبنوب التي يجري حاليا نقلها لمكان موقت لبدء أعمال الاحلال والتجديد، فضلا عن إنشاء وتطوير وتجديد 137 وحدة صحية في 7 مراكز، وفقًا لنوذج التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين.

IMG-20211217-WA0026
جانب من المؤتمر


من جانبه رحّب الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط، بجميع الحضور موجهًا الشكر للوزير المحافظ على دعمه المستمر للجامعة، لافتا إلى أن المحافظة والجامعة تشهدان عصر تعاون وتنسيق غير مسبوق في مختلف القطاعات، ما يساهم في دعم مشروعات التنمية بالمحافظة.

IMG-20211217-WA0027
جانب من المؤتمر


بينما وجه الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، الشكر لجميع الأطباء في مختلف القطاعات والفئات على دورهم وجهودهم في مواجهة جائحة كورونا مقدما الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه للقطاع الصحي، ومشاركته في وضع الخطط المتبعة لمواجهة الجائحة ومرورة الدوري والمستمر على المستشفيات، لمتابعة الوضع الصحي بنفسه وتدعيم الأكسجين ومساندته للجميع في كل القرارات وأدق التفاصيل، كما وجه الشكر لجامعتي أسيوط والأزهر والتأمين الصحي على مساندتهم المديرية في مواجهة الجائحة، متحدثًا عن نسب تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، التي بلغت 60% حيث تم تطيعم مايقرب من مليون و400 ألف مواطن بالمحافظة من المستهدف البالغ إجماليه 2 مليون و400 ألف مواطن.


كما تحدث الدكتور محمد جمال أحمد مدير مستشفى الإيمان ورئيس المؤتمر عن الإنجازات التي تمت في مستشفى الإيمان الذي تم إنشاؤها منذ عام 1995 لتقدم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة، ففي عام 2021 تم تزويد المستشفى بعدد 4 أقسام عناية و23 جهاز تنفس وتزويد 3 حضانات بأجهزة تنفس صناعي، وإنشاء شبكة غازات ومولد اكسجين بسعة 100 متر مكعب/ساعة وتانك أكسجين بسعة 7 آلاف لتر، وإنشاء عيادة تشخيص عن بعد وعيادة طب الجنين بما يحقق أعلى معايير الجودة وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين مقدمًا الشكر للمحافظ ولرئيس الجمهورية داعم الاصلاح الصحي في مصر.


وفي نهاية الجلسة الافتتاحية قدم الدكتور محمد جمال مدير مسشتفى الإيمان درع المؤتمر العلمي السنوى الأول للوزير المحافظ، كما قدم درع أيضا للدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

مؤتمر اسيوط إصلاح مستشفيات وزارة الصحة مدير مستشفى مجلس ادارة وكيل وزارة الصحة مديرية الصحة رئيس جامعة المستشفيات جامعة أسيوط كلية الطب اللواء عصام سعد المستشفيات الجامعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا ضمن الأكثر بحثا على جوجل فى 2021

«كوفي فاكس».. 10 معلومات عن أول لقاح مصرى مضاد لكورونا

«ملاذ آمن بالأزمات».. كيف أثر «أوميكرون» على سوق الذهب؟

تفاصيل حفلات رأس السنة 2022 في مصر

الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة سوهاج يختتم ورشة عمل مسار

صرف مدرس من النيابة بعد سماع شهادته فى مقتل طالب خلال درس خصوصى بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

د. محمد عفيفي

الولع الشامى بمصر

د. أحمد عادل القُضَّابى

روايات تاريخية «مضروبة»

حسين دعسة

نواب الأردن دفع اتفاق النوايا بشأن الطاقة والمياه نحو المجهول.. برغم حساسيته المستقبلية

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوى والريادة النسوية الوطنية

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز قياديًا فلسطينيًا بدرجة وزير عند حاجز عسكرى

مطاردة فى الضفة الغربية بعد هجوم فلسطينى أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلى

فلسطين: إصابات وخسائر في هجوم للمستوطنين على أهالي قرى جنوب نابلس