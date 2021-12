محافظ أسيوط يشارك بالمؤتمر العلمى السنوى لمستشفى الإيمان العام

شارك اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوى الأول الذي نظمته مستشفى الإيمان العام بأسيوط بعنوان "Experience from the heart of the pandemic - تجربة من قلب الوباء"، والذي عقد بنادي الأطباء بأسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور محمد جمال أحمد مدير مستشفى الايمان العام ورئيس المؤتمر والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور علاء عبدالمنعم مدير المستشفى الجامعي والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب والدكتور كمال الدالي مدير مستشفى الأطفال الجامعي، والدكتورة مها الخولي رئيس قسم الصدر بجامعة أسيوط والدكتور عصام الدين محمد عميد كلية طب البنات بجامعة الأزهر، والدكتور أيمن منصور مدير الهيئة العامة للتأمين الصحي بوسط الصعيد والدكتور محمود سيد، والدكتور أدهم طلعت نائبا مدير مستشفى الإيمان والدكتور وائل مرتجى منسق عام المؤتمر ولفيف من أطباء جامعتي أسيوط والأزهر ومديرية الصحة ومستشفى الإيمان العام والمستشفيات العامة بأسيوط.

بدأت الجلسة الافتتاحية بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش الأبيض من الأطباء في جائحة فيروس كورونا.

وفي كلمته، أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بمشاركة كوكبة من الأطباء في هذا المؤتمر الذي يوثق تجاربهم العلمية والعملية في مواجهة وباء فيروس كورونا، وبحث كافة المستجدات للفيروس المستجد وطرق الوقاية والمستجدات في العلاج، موجهاً الشكر لكافة الأطقم الطبية من أطباء وممرضين في كافة مستشفيات المحافظة ومستشفيات العزل وأقسام العزل بالمستشفيات الجامعية والعامة والمركزية بمراكز ومدن المحافظة للجهود الكبيرة التي بذولها خلال الجائحة.

وأكد، أن نجاح المنظومة الصحية بالمحافظة سببه التعاون والتنسيق وتضافر جهود كافة المؤسسات والقطاعات الصحية المختلفة من مديرية صحة وتأمين صحي وجامعتي أسيوط والأزهر، الذي تم على أكمل وجه منوهًا بأن النجاح في مواجهة أي جائحة يتوقف على الوعي بها وتوقع أبعادها، والتعاون والتكامل في التصدي لها مقدمًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يولي قطاع الصحة اهتمامًا كبيرًا للنهوض به وتحسين الخدمات الطبية والصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين، ضمن المبادرات التي تهتم ببناء الإنسان المصري ورعايته وتنميته في جميع النواحي، كاشفًا عن نبذة عن الطفرة التي يشهدها قطاع الصحة بالمحافظة.

حيث يجري خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري إحلال وتجديد 4 مستشفيات مركزية على مستوى المحافظة في منفلوط وساحل سليم وديروط وأبنوب التي يجري حاليا نقلها لمكان موقت لبدء أعمال الاحلال والتجديد، فضلا عن إنشاء وتطوير وتجديد 137 وحدة صحية في 7 مراكز، وفقًا لنوذج التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين.

من جانبه رحّب الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط، بجميع الحضور موجهًا الشكر للوزير المحافظ على دعمه المستمر للجامعة، لافتا إلى أن المحافظة والجامعة تشهدان عصر تعاون وتنسيق غير مسبوق في مختلف القطاعات، ما يساهم في دعم مشروعات التنمية بالمحافظة.

بينما وجه الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، الشكر لجميع الأطباء في مختلف القطاعات والفئات على دورهم وجهودهم في مواجهة جائحة كورونا مقدما الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه للقطاع الصحي، ومشاركته في وضع الخطط المتبعة لمواجهة الجائحة ومرورة الدوري والمستمر على المستشفيات، لمتابعة الوضع الصحي بنفسه وتدعيم الأكسجين ومساندته للجميع في كل القرارات وأدق التفاصيل، كما وجه الشكر لجامعتي أسيوط والأزهر والتأمين الصحي على مساندتهم المديرية في مواجهة الجائحة، متحدثًا عن نسب تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، التي بلغت 60% حيث تم تطيعم مايقرب من مليون و400 ألف مواطن بالمحافظة من المستهدف البالغ إجماليه 2 مليون و400 ألف مواطن.



كما تحدث الدكتور محمد جمال أحمد مدير مستشفى الإيمان ورئيس المؤتمر عن الإنجازات التي تمت في مستشفى الإيمان الذي تم إنشاؤها منذ عام 1995 لتقدم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة، ففي عام 2021 تم تزويد المستشفى بعدد 4 أقسام عناية و23 جهاز تنفس وتزويد 3 حضانات بأجهزة تنفس صناعي، وإنشاء شبكة غازات ومولد اكسجين بسعة 100 متر مكعب/ساعة وتانك أكسجين بسعة 7 آلاف لتر، وإنشاء عيادة تشخيص عن بعد وعيادة طب الجنين بما يحقق أعلى معايير الجودة وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين مقدمًا الشكر للمحافظ ولرئيس الجمهورية داعم الاصلاح الصحي في مصر.



وفي نهاية الجلسة الافتتاحية قدم الدكتور محمد جمال مدير مسشتفى الإيمان درع المؤتمر العلمي السنوى الأول للوزير المحافظ، كما قدم درع أيضا للدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط.