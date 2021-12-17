علاء عابد يمثل البرلمان العربي في ندوة «اتكلم عربي» بدبي

يتوجه المستشار علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة مكافحة التطرف والإرهاب بالبرلمان العربى، اليوم الجمعة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في ندوة "اتكلم عربي" والتي ستقام في مدينة دبي، غدا السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١.

وأكد عابد أهمية الاستفادة من مخرجات المبادرة لعرضها على البرلمان العربي والاستفادة منها في لجنة مكافحة التطرف والإرهاب من خلال زرع روح الوطنية والانتماء والمعرفة للشباب وتوعيتهم منذ النشئ بالحفاظ على الهوية والانتماء للوطن.

كما أعرب عن بالغ سعادته بذلك التمثيل والمشاركة في المبادرة، منوها بأهمية اللغة العربية والانتماء للهوية العربية الوطنية، مثمنا رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمبادرة والدور والمجهود الذي قامت به وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج. كما وجه الشكر لدولة الإمارات على استضافتها لأعمال المبادرة.

يذكر أن مبادرة "اتكلم عربي" والتي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تحظى برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي إحدى المبادرات القومية التي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية والحفاظ على الهوية والتعريف بالتراث والحفاظ عليه وكذا العادات والتقاليد والقيم المصرية.