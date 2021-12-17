الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المنسق الأوروبى لمحادثات فيينا: استئناف المحادثات مع إيران قريبًا

المنسق الأوروبي لمحادثات
المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا، إنريكي مورا

أعلن المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا، إنريكي مورا، اليوم، عن استئناف المحادثات مع إيران قريبًا. 

وقال المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا: إن أمامنا مهمة صعبة في الجولة الثامنة من المحادثات مع إيران، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أمامنا وقت طويل للتواصل لاتفاق مع إيران. 

وأضاف المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا: لقد أسسنا علاقة عمل جيدة مع الوفد الإيراني الجديد. 

وأعلن كبير المفاوضين الإيرانيين أنه تم هذا الأسبوع إحراز تقدم جيد في المحادثات الجارية في فيينا بين بلاده ومجموعة 4+1(الصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا وروسيا)، بهدف إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي يعود لعام 2015.

وغرد كبير مفاوضي إيران، علي باقري كني، على موقع "تويتر" للتواصل اليوم الجمعة: "أحرزنا تقدمًا جيدًا هذا الأسبوع. اليوم الجمعة ستُعقد اللجنة مشتركة وبعد انقطاع لعدة أيام، سنسـتأنف المفاوضات"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأضاف باقري: «بعد المشاورات التي أجريتها مع سائر الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا، التقيت مساء أمس (الخميس) إنريكي مورا (منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية)، لتقييم الوضع وبحث الخطوات القادمة».


وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجولة السابعة من المحادثات التي بدأت في التاسع 29 نوفمبر الماضي بهدف إحياء الاتفاق النووي الذي كانت توصلت إليه إيران والقوى العالمية في فيينا في عام 2015.

إيران فيينا استئناف المحادثات المنسق الاوروبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا ضمن الأكثر بحثا على جوجل فى 2021

«كوفي فاكس».. 10 معلومات عن أول لقاح مصرى مضاد لكورونا

«ملاذ آمن بالأزمات».. كيف أثر «أوميكرون» على سوق الذهب؟

تفاصيل حفلات رأس السنة 2022 في مصر

الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة سوهاج يختتم ورشة عمل مسار

صرف مدرس من النيابة بعد سماع شهادته فى مقتل طالب خلال درس خصوصى بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

د. محمد عفيفي

الولع الشامى بمصر

د. أحمد عادل القُضَّابى

روايات تاريخية «مضروبة»

حسين دعسة

نواب الأردن دفع اتفاق النوايا بشأن الطاقة والمياه نحو المجهول.. برغم حساسيته المستقبلية

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوى والريادة النسوية الوطنية

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز قياديًا فلسطينيًا بدرجة وزير عند حاجز عسكرى

مطاردة فى الضفة الغربية بعد هجوم فلسطينى أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلى

فلسطين: إصابات وخسائر في هجوم للمستوطنين على أهالي قرى جنوب نابلس