المنسق الأوروبى لمحادثات فيينا: استئناف المحادثات مع إيران قريبًا

أعلن المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا، إنريكي مورا، اليوم، عن استئناف المحادثات مع إيران قريبًا.

وقال المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا: إن أمامنا مهمة صعبة في الجولة الثامنة من المحادثات مع إيران، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أمامنا وقت طويل للتواصل لاتفاق مع إيران.

وأضاف المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا: لقد أسسنا علاقة عمل جيدة مع الوفد الإيراني الجديد.

وأعلن كبير المفاوضين الإيرانيين أنه تم هذا الأسبوع إحراز تقدم جيد في المحادثات الجارية في فيينا بين بلاده ومجموعة 4+1(الصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا وروسيا)، بهدف إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي يعود لعام 2015.

وغرد كبير مفاوضي إيران، علي باقري كني، على موقع "تويتر" للتواصل اليوم الجمعة: "أحرزنا تقدمًا جيدًا هذا الأسبوع. اليوم الجمعة ستُعقد اللجنة مشتركة وبعد انقطاع لعدة أيام، سنسـتأنف المفاوضات"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأضاف باقري: «بعد المشاورات التي أجريتها مع سائر الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا، التقيت مساء أمس (الخميس) إنريكي مورا (منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية)، لتقييم الوضع وبحث الخطوات القادمة».



وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجولة السابعة من المحادثات التي بدأت في التاسع 29 نوفمبر الماضي بهدف إحياء الاتفاق النووي الذي كانت توصلت إليه إيران والقوى العالمية في فيينا في عام 2015.