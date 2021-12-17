«مصر للطيران» تسير رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلى إلى الدوحة

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، في تماما في الرابعة عصر اليوم، رحلة خاصة رقم MS3210 من طراز البوينج B737-800 من مطار القاهرة إلى مطار حمد الدولي بالدوحة، لنقل بعثة النادي الأهلي لخوض بطولة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربى.

واستقبل فريق عمل مصر للطيران البعثة بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي وقامت بإنهاء إجراءات سفرهم إلى الدوحة وسط الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

وتشهد المطارات ذات المقاصد السياحية، خلال الآونة الأخيرة، زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حلول الفصل الشتوي.

تحليل PCR

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

ويمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار، مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية؛ لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.