الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان: تخفيف شروط دخول البلاد بعد انتقادات قادة الاتحاد الأوروبي

اليونان
اليونان

تراجعت الحكومة اليونانية عن خطط لفرض شروط صارمة بشأن إجراء اختبارات كوفيد - 19، للأشخاص القادمين لدخول البلاد.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب موجة من الانتقادات من قادة دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

واعتبارًا من بعد غد الأحد، يجب أن يظهر أي شخص قادم إلى الأراضي اليونانية نتيجة سلبية لاختبار "P.C.R" (تفاعل البوليمراز المتسلسل)، لم يمر عليها أكثر من 72 ساعة، أو نتيجة اختبار سريع لم يمر عليها أكثر من 24 ساعة، ومن المقرر أن تسري القاعدة مبدئيًا حتى العاشر من يناير.

كانت أثينا وضعت شروطًا أكثر صرامة، بأن يقدم أي قادم لدخول اليونان، عند الوصول، نتيجة سلبية لاختبار "P.C.R" لم يمر عليها أكثر من 48 ساعة.

وخلال قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت أمس الخميس، عارض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، وآخرون، أن يكون الخضوع لاختبار "P.C.R" إلزاميًا للمسافرين القادمين للاتحاد الأوروبي.

وتسعى اليونان إلى الحد من انتشار المتحور "أوميكرون" في البلاد، بعد تسجيل 17 إصابة مؤكدة به.

وقالت الحكومة اليونانية إنه سيتعيّن على الوافدين إلى اليونان تقديم اختبار PCR حديث سلبي لفيروس كورونا عند وصولهم اعتبارًا من الأحد المقبل.

وكانت هذه القاعدة مخصصة للتطبيق على الوافدين من بريطانيا والدنمارك فقط، إلا أن مسؤولي الحكومة قالوا اليوم الأربعاء، إنهم قرروا توسيع القاعدة لتشمل الوافدين من كل دول العالم في ظل انتشار المتحور "أوميكرون".

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القاعدة الجديدة اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا (0400 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد.

وأعلنت الحكومة اليونانية، أنها لا تستبعد توسيع عمليات التطعيمات الإلزامية لمجموعات أخرى، خاصة بعدما أكدت وزارة الصحة، الخميس، رصد أول حالة إصابة بمتحوّر أوميكرون السلالة الجديدة من الفيروس المستجد في البلاد.

الاتحاد الأوروبي كوفيد19 ماكرون اليونان الحكومة اليونانية

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