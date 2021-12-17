كل ما تريد معرفته عن تورم القدمين.. الأسباب والعلاج

يعد تورم الكاحل والقدم من الأعراض الشائعة نسبيًا لدى معظم الناس، فهو في حد ذاته لا يمثل مرضًا بل يمثل عرضًا لمرض أساسي، ونعرض لكم فيما يلي كل ما تريد معرفته عن أسباب تورم القدمين وطرق علاجه، وفقا لموقع «health line».

أسباب تورم القدمين

- الوذمة.

- الحمل.

- الأدوية.

- الإصابات.

- الأمراض مثل فشل القلب الاحتقاني، وإدمان الكحول، وفشل الكبد.

- الالتهابات.

- الوذمة اللمفية.

- جلطات الدم.

- توسع الأوردة.

الأعراض الخاصة بتورم القدمين

معظم الأشخاص الذين يقضون فترات طويلة في الوقوف أو الجلوس وأولئك الذين لديهم الأسباب المذكورة أعلاه معرضون لخطر تورم القدمين والكاحل، وتعتمد أعراض التورم على السبب الأساسي لذلك قد تتراوح الأعراض من زيادة غير مؤلمة في قطر القدم والكاحل، إلى تغيرات الجلد في اللون وتغيرات النسيج التي قد تكون موضعية لأحد أو كلا الكاحلين.

وتشمل الأعراض الأخرى الجلد الدافئ والتقرح مع تصريف القيح، ويتم تشخيص تورم القدم والكاحل من خلال الملاحظة السريرية والفحص البدني؛ وتُجرى اختبارات لتشخيص الأسباب.

أسباب تورم القدمين

يمكن أن يحدث تورم في القدمين والكاحلين نتيجة لظروف تصيب الأطراف، بالإضافة إلى الأمراض والحالات التي تؤثر على الجسم كله، مثل الالتواءات والإجهاد، بالإضافة إلى أمراض القلب والفشل الكلوي أو الكبدي الذي يؤدي إلى تراكم السوائل التي غالبًا ما تتركز في الساقين والقدمين.

متى تطلب العناية الطبية؟

تتطلب بعض حالات تورم القدمين والكاحلين رعاية عاجلة، إذا كان لديك تورم في القدمين والكاحلين مصحوبًا بالأعراض التالية:

- تورم مؤلم غير مبرر في ساقيك.

- انتفاخ مصحوب بحمى.

- تورم القدم أثناء الحمل.

- تورم طرف واحد فقط.

- وذمة تأليب.

- ألم وتورم لا يتحسن.

- دفء أو احمرار أو التهاب في المنطقة المصابة.

- جلد مشدود أو مجروح في المنطقة المصابة.

- تقرحات أو بثور في الساق.

- ضيق في التنفس.

- ألم في الصدر أو ضغط أو ضيق.