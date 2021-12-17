الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كل ما تريد معرفته عن تورم القدمين.. الأسباب والعلاج

جريدة الدستور

يعد تورم الكاحل والقدم من الأعراض الشائعة نسبيًا لدى معظم الناس، فهو  في حد ذاته لا يمثل مرضًا بل يمثل عرضًا لمرض أساسي، ونعرض لكم فيما يلي كل ما تريد معرفته عن أسباب تورم القدمين وطرق علاجه، وفقا لموقع «health line».

أسباب تورم القدمين

- الوذمة. 
- الحمل.
- الأدوية.
- الإصابات.
- الأمراض مثل  فشل القلب الاحتقاني، وإدمان الكحول، وفشل الكبد.
- الالتهابات.
- الوذمة اللمفية.
- جلطات الدم.
- توسع الأوردة.

الأعراض الخاصة بتورم القدمين 

معظم الأشخاص الذين يقضون فترات طويلة في الوقوف أو الجلوس وأولئك الذين لديهم الأسباب المذكورة أعلاه معرضون لخطر تورم القدمين والكاحل، وتعتمد أعراض التورم على السبب الأساسي لذلك قد تتراوح الأعراض من زيادة غير مؤلمة في قطر القدم والكاحل، إلى تغيرات الجلد في اللون وتغيرات النسيج التي قد تكون موضعية لأحد أو كلا الكاحلين.

وتشمل الأعراض الأخرى الجلد الدافئ والتقرح مع تصريف القيح، ويتم تشخيص تورم القدم والكاحل من خلال الملاحظة السريرية والفحص البدني؛ وتُجرى اختبارات لتشخيص الأسباب.

أسباب تورم القدمين 

يمكن أن يحدث تورم في القدمين والكاحلين نتيجة لظروف تصيب الأطراف، بالإضافة إلى الأمراض والحالات التي تؤثر على الجسم كله، مثل الالتواءات والإجهاد، بالإضافة إلى  أمراض القلب والفشل الكلوي أو الكبدي الذي يؤدي إلى تراكم السوائل التي غالبًا ما تتركز في الساقين والقدمين.

متى تطلب العناية الطبية؟ 

تتطلب بعض حالات تورم القدمين والكاحلين رعاية عاجلة، إذا كان لديك تورم في القدمين والكاحلين مصحوبًا بالأعراض التالية:

- تورم مؤلم غير مبرر في ساقيك.
- انتفاخ مصحوب بحمى.
- تورم القدم أثناء الحمل.
- تورم طرف واحد فقط.
- وذمة تأليب.
- ألم وتورم لا يتحسن.
- دفء أو احمرار أو التهاب في المنطقة المصابة.
- جلد مشدود أو مجروح في المنطقة المصابة.
- تقرحات أو بثور في الساق.
- ضيق في التنفس.
- ألم في الصدر أو ضغط أو ضيق.

إنتفاخ القدم تورم القدمين أعراض تورم القدم القدم انتفاخ علاج إنتفاخ القدم

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا ضمن الأكثر بحثا على جوجل في 2021

«بالملابس الشتوية».. إقبال المواطنين على شاطئ بورسعيد فى العطلة الأسبوعية (صور)

لليوم الرابع.. أمطار نوة الفيضة الصغرى تجتاح الإسكندرية

من موظف بنك إلى أشهر ملياردير عربى.. 10 معلومات عن ماجد الفطيم

مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم الجمعة 25 ألف ميجاوات

لأول مرة.. عمرو عبدالجليل يغنى شعبى فى «مربع برمودة» (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

د. محمد عفيفي

الولع الشامى بمصر

د. أحمد عادل القُضَّابى

روايات تاريخية «مضروبة»

حسين دعسة

نواب الأردن دفع اتفاق النوايا بشأن الطاقة والمياه نحو المجهول.. برغم حساسيته المستقبلية

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوى والريادة النسوية الوطنية

وجيه أمين عبدالعزيز

انتبه .. قبل أن يورطك هاتفك فى هذه الجريمة!

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز قياديًا فلسطينيًا بدرجة وزير عند حاجز عسكرى

مطاردة فى الضفة الغربية بعد هجوم فلسطينى أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلى

فلسطين: إصابات وخسائر في هجوم للمستوطنين على أهالي قرى جنوب نابلس