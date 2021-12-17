الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد معرض الكتاب 2022.. وطريقة حجز تذاكر الدخول

معرض الكتاب
معرض الكتاب

موعد معرض الكتاب 2022 من الكلمات البحثية الشائعة عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ الإعلان عن إقامة الدورة الـ53، لذلك تستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير موعد إقامة المعرض وكيفية حجز التذاكر وأسعارها واسم الدولة ضيفة الشرف على الدورة المقبلة للمعرض وخطة إقامته وفقا للإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا.

موعد معرض الكتاب 2022

أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم عن إقامة الدورة الـ53 من المعرض الدولي للكتاب بالقاهرة خلال الفترة من 26 يناير وحتى 6 فبراير 2022 في أرض المؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، حيث انتهت إدارة المعرض من تلقي طلبات اشتراك الناشرين في الدورة المرتقبة إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للمعرض يوم 18 نوفمبر الماضي حيث تم وضع الملامح الرئيسية لإقامة أكبر معرض للكتاب في الشرق الأوسط والذي يتجمع فيه كبار الناشرين في العالم لعرض كتبهم بين أروقة معرض القاهرة الدولي حيث يزوره قرابة 2 مليون زائر سنويا.


كيفية حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وضعت وزارة الثقافة موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله حجز تذاكر دخول الدورة ال 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بالقاهرة البالغ قيمتها 5 جنيهات وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال هذا الرابط ( من هنا)
  • اختيار أيقونة حجز تذاكر الدخول
  • كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة الراغب في الدخول (الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد)
  • تحديد الفئة العمرية و أبرز ما يهتم به الراغب في الدخول
  • تحديد موعد الذهاب للمعرض
  • كتابة بيانات التواصل رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني
  • تحميل بطاقة الرقم القومي
  • وصول رسالة تحدد يوم دخول المعرض والبوابة المحددة لصاحب التذكرة عبر الهاتف المحمول

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عقب تحديد موعد معرض الكتاب 2022 تعكف حاليا الهيئة المنظمة للدورة الـ53 للمعرض على وضع الخطة الوقائية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بين رواد المعرض، حيث تم رقمنة كافة الخدمات المقدمة من تقديم طلبات الناشرين الراغب في الاشتراك والحصول على التذاكر بالإضافة إلى خفض عدد الحاضرين يوميا وإقامة بعض الفعاليات الثقافية بشكل إلكتروني افتراضي.

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