متى موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022؟ سؤال يدور في أذهان الكثير من المهتمين بموسم معرض الكتاب في العام 2022، وكشفت إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الكثير من الملامح العمومية أثناء قيام الدورة الثالثة والخمسين من معرض الكتاب المقبل.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

ينطلق معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، حيث كان الإفصاح عن بدء التقدم لاشتراك الناشرين في الدورة القادمة، حتى 18 نوفمبر 2021، من خلال المنصة الإلكترونية فقط لمعرض الكتاب، على أن يتم رفض طلبات الناشرين اليدوية، حيث قُبل جميع الناشرين للمشاركة في الدورة القادمة.

متى موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

ينتظر المصريين بجميع محافظات مصر بدء معرض الكتاب، في دورته الـ 53 من المعرض الدولي للكتاب، حيث يكون في الفترة من 26 شهر يناير 2022 حتى 6 شهر فبراير 2022، وستحل اليونان ضيف شرف المعرض لهذه المرة.

استعدادات معرض الكتاب 2022



تختلف استعدادات المعرض الدولي للكتاب هذه المرة عن السنوات الماضية، حيث يشهد توسعات كبيرة في قاعات العرض والبيع لتصل إلى 5 صالات، على أن تكون الأولى والثانية مخصصة للناشرين المصريين، والـ3 ستكون صالة العرض العمومية لجموع للناشرين العرب والأجانب، بجانب المصريين المتخصصين في الكتاب الأجنبي، والرابعة لناشرين كتب التراث والمؤسسات الثقافية ومكتبات سور الأزبكية كل هذا بجوار تواجد الصالة الخامسة المخصصة لمعرض كتاب وأنشطة الطفل المصري.

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