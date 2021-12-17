الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح فعاليات المعرض الكشفي السنوي لجوالي وجوالات جامعة الإسكندرية

افتتاح المعرض الكشفى
افتتاح المعرض الكشفى السنوى لجوالى وجولات جامعة الإسكندرية

شهد الدكتور، وائل نبيل القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، افتتاح فعاليات المعرض الكشفي السنوي لجوالي وجوالات جامعة الإسكندرية، فى دورته الـ 41 والذي استمرت فعالياته بكلية التجارة لمدة 5 أيام. 

 وشارك في المعرض فرق جوالة بـ 16 كلية من كليات جامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وفى إطار حرص جامعة الإسكندرية، على عودة الأنشطة الطلابية، تدريجياً بعد انقطاع دام لعامين، بسب جائحة كورونا.

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افتتاح المعرض الكشفى السنوى لجوالى وجولات جامعة الإسكندرية

وفى كلمته وجه «نبيل» الشكر للعمداء والوكلاء والطلاب المشاركين في المعرض، وللإدارة العامة لرعاية الشباب، على هذا التنظيم الذى يؤكد على نجاح العمل الجماعي داخل جامعة الإسكندرية، وأشار أن الجامعة لن تدخر جهدا فى تقديم كافة أشكال الدعم لطلابها متمنيا زيادة الأنشطة الطلابية خلال العام، مضيفا إن الجمهورية الجديدة التي تتبناها القيادة السياسية فى مصر تضع امل في الشباب ليكونوا قادة مصر الجديدة.

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افتتاح المعرض الكشفى السنوى لجوالى وجولات جامعة الإسكندرية


فيما أكد «عبد العظيم» سعادته بعودة النشاط الطلابي من داخل كلية التجارة، باعتبارها صرح للأنشطة الطلابية المتنوعة، التي طالما مثلت جامعة الإسكندرية فى العديد من الفاعليات، ووجه الشكر لجميع القائمين على إخراج هذا المعرض بالشكل الذى يليق بجامعة الإسكندرية.

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افتتاح المعرض الكشفى السنوى لجوالى وجولات جامعة الإسكندرية

وأكد الدكتور سيد الصيفي عميد كلية التجارة، أن الكلية يسعدها ويشرفها أن تستضيف المعرض  الكشفي بعد انقطاع الأنشطة الطلابية بسب أزمة كورونا ليكون شرارة لعودة  الأنشطة الطلابية داخل جامعة الإسكندرية، و جدير بالذكر أنه يتم  هذا العام توثيق معروضات كل كلية من خلال فيلم تسجيلي أعده الطلاب عن معروضاتهم.

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افتتاح المعرض الكشفى السنوى لجوالى وجولات جامعة الإسكندرية

وشمل المعرض، معروضات فنية، ومعروضات كشفية، ومشغولات يدوية، ومشغولات جلدية، وحفر على النحاس، وأعمال خشبية، ومخبوزات، وأعمال الكورشيه، ولوح فنية، وسائط تعليمية، ومجسمات أثرية ولوحات استرشادية، 
وقد شارك فى الفعاليات، عمداء ووكلاء الكليات المشاركة بالمعرض،  وأعضاء فرق الجولة بالجامعة.

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افتتاح المعرض الكشفى السنوى لجوالى وجولات جامعة الإسكندرية
الإسكندرية جامعة الإسكندرية المعرض الكشفى السنوى لجوالي وجولات فرق جوالة ١٦ كلية العمل الجماعي

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