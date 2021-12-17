في ذكرى رحيله.. أبرز المعلومات عن جلال الدين الرومي أشهر أعلام الصوفية

يصادف اليوم ذكرى وفاة الشيخ الصوفي جلال الدين الرومي وهو عالم حنفي، ومن أشهر أعلام الصوفية في العالم، وواضع قواعد العشق الأربعون.

اسمه الحقيقي محمد بن محمد بن حسين بهاء الدين البلخي البكري، ولد في عام 1207، له الكثير من مريدين علمه، وتلاميذه في مختلف العلوم، ولد في مدينة بلخ بأفغانستان، ثم سافر مع اهله الى بغداد، ثم سافر معه الى كثير من بلدان العالم حتى استقر بهم الحال في مدينة قونية التركية.

كان جلال الدين الرومي يقول، "لا أخلى الله الحياة من العشق"، هذا العصر تخللت المادية ثناياه، فألقت بظلها على كل تفاصيله، أن يتذكر الإنسان منا ذلكَ الجزء المفارق الذي انطوت على سره النفس، وقصرتْ عن رؤيته الحواس، وانقطع دونه العقل، "ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا".

- الإنسان ولد مخيرا وسجدت له الملائكة

يعلم دائما جلال الدين الرومي مريديه ان الإنسان ولد مخيرا وسجدت له الملائكة، وأنه روح من روح الله تأهل بها أن يكون خليفته في الأرض، محملا برسالاته، داعيا في برياته، صيغ على أجمل هيئة، وخلق في أحسن تقويم، حمل فِي البر، وحمل في البحر، ذللت لأجله الأنعام، وسخرت له النعم.

- معنى الصوفية في علم جلال الدين الرومي



في أحد كتبه قال، أن تكون صوفيا معناه أن تصير إنسانا يسعى في حياته بين الذكر والفكر، امتلأ قلبه حبا، وفاض رحمة وجمالا، التصوف يبدأ من كلمة "لا" والرفض لكل ما هو مادة، هو جهاد دائم ضد النفس ونزواتها، فهو ثورة الأعماق على السطوح، هو مشاهدة الجمال في أدق تفاصيل الحياة، في الصباح، والشمس تنشر خيوطها الذهبية، وفي المساء، والقمر يتلألأ في السماء، في الربيعِ وأزهاره، في الرياح وهي تهمس في أذن الوجود، وفي الناي عندما يداعب قلوب العاشقين.

- ما هي الصوفية؟



الصوفية في الأصل هي نوع من أنواع الهجرة، وهي فن النزوح فوق المتعاليات الدنيوية، قال عنها جلال الدين الرومي: "الصوفية لها صلواتي في المقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي وصلت".

فالصوفيون يعتقدون ان ارواحهم من عند الله مباشرة، وعقولهم مثل عقل الفلاسفة، وانهم لازالوا يحتفظون بروح الطفولة بداخلهم، وان قلوبهم عامرة بالأذكار ويروا الله بقلوبهم في الليل والنهار، وفي اثار رحمته بهم وبجميع مخلوقاته، وفي بديع صنعه.

- لا مرام سوى الغرام

الرومي ان الصوفية تعني انه "لا مرام سوى الغرام، فلإنسان بطبيعته متيم بالجمال أينما وجده عشقه، فالتصوف كالفن لا وجود له بغير عاطفة جامحة".

ويقول الرومي أيضا: "العشق حياة خالدة، لا أخلى الله الحياة من العشق، فالعشق في الصوفية لا يتجزأ، وليس له أبجدية، ذقت معانيه لجلالته عن أن توصف، فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة، وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق، وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني، عيرتهم فلقيت فيه ما لقوا".

بالنسبة للصوفية فالإنسان الكامل هو الذي يتصنف ضمن أعلى مراتب الارتقاء الصوفي وهذه المرتبة لا تتحقق إلا بالحب، يقول مولانا جلال الدين الرومي حاكيًا عن العشق الإلهي: "ولا يمكن تعليم درس العشق برسائل الفلسفة وعلم الكلام والمنطق؛ لأن العشق ليست له أبجدية، وكل سعي إلى بيان العشق وإيضاحه وتفسيره لا طائل من ورائه.

- وفاته



توفى جلال الدين الرومي عام 1273، ودفن في مدينة قونية وأصبح مدفنه مزار سياحي كبير، بعدما أسس غلم روحاني له دراويشه ورقاصاته الروحية التي عرفت بالسماح والتميز.