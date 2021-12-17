وزيرة التجارة: مبادرة «حياة كريمة» بمثابة محور تنمية مهم

قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في مقابلة مع الإعلامي خالد ميري مقدم برنامج (كلمة السر)، المذاع عبر فضائية (صدى البلد) إن مبادرة (حياة كريمة) بمثابة محور تنمية مهم.



وأضافت "جامع" أن هناك الكثير من الدول تتساءل كيف يستفيد 60 مليون مواطن من هذه المبادرة، مضيفة أن تلك المبادرة ليس فقط مجرد رصف طرق وتعديل مساكن وبناء مدارس وبنية تحتية، بل تتضمن محورا مهما هو التنمية الاقتصادية المكمل لما سبق.

وأشارت إلى أنه تم العمل على محور التنمية الاقتصادية في جزءين بإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدة أنه تم عمل مسح شامل لـ 1474 قرية ومعرفة من يعمل ومن بلاعمل ومعرفة ما تتميز به القرية من حرف معينة، قائلة إنه تم رصد مبلغ 700 مليون في أول عام لتلك المشروعات.

في سياق آخر، قالت "جامع" إن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع وزارة النقل؛ لتحسين منظومة النقل البحري لتهيئة البيئة التصديرية، وهو ما سيعمل على زيادة الصادرات.

وأضافت أن التمثيل التجاري مهم؛ لأن الشخص المنتدب في أي دولة يقوم بتحليل الفرص التصديرية في تلك الدولة وإعداد تقارير عن المنتجات التي تحتاجها الأسواق هناك، مشيرة إلى أن الوزارة لديها العديد من المكاتب التصديرية بالخارج.

وأشارت إلى أن مصر لديها منتجات محلية في قطاع الكهرباء بمعدلات مرتفعة، كما يمكنها التصدير للخارج، قائلة إن الوزارة أعدت قائمة تحتوي على 130 منتجا محليا في قطاعات مختلفة، يمكن إنتاجها وتصديرها.

وأكدت أن هناك متابعة مستمرة لمختلف الملفات في قطاع الصناعة، ولا سيما فيما يتعلق بالمنتج المحلي وتقليل الواردات، مردفة "استطعنا تقليل الواردات بنسبة 5% خلال الفترة الماضية، والصناعة المصرية أيضا أصبحت جاذبة للاستثمار بفضل الاستقرار الذي تعيشه البلاد".

وأضافت أن صناعة السيارات في مصر تسير في أكثر من محور، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الرئيس السيسي وجه بعدم وجود أي سيارة متهالكة بالشارع؛ لأنه يرى ضرورة امتلاك المواطن سيارة لائقة وليست متهالكة، تعمل بالغاز الطبيعي؛ لتوفير الاستهلاك من البنزين واستبداله بالغاز الطبيعي الذي يوفر 50%.

وأوضحت أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لـ"تخريد" السيارات القديمة ويكون تكلفة ذلك مقدم السيارة الجديدة، إلى جانب التنسيق مع البنك المركزي؛ لإعطاء قروض للمواطنين، حتى يتمكن المواطن من الحصول على سيارة تعمل بالغاز وبسعر مناسب.

وأشارت إلى أن مبادرة إعادة إحلال السيارات تجاوزت 10 آلاف سيارة حتى الآن، وهي بداية جيدة، مبينة أنه يتم العمل على استراتيجية صناعة السيارات ويتم دراسة تجربة المغرب وجنوب إفريقيا وخلال شهرين ستكون الاستراتيجية معلنة.

وحول مشاركة مصر في معرض "إكسبو دبي"، قالت وزيرة التجارة والصناعة إنه لا توجد وزارة في مصر لم تشارك به، مؤكدة أنها تواصلت شخصيا مع كافة الوزراء؛ للعمل على نجاح المعرض.

وأضافت أن الجناح المصري ينم عن أن مصر لديها حضارة عظيمة، مشيرة إلى أن المؤشرات توضح احتلال جناح مصر المركز الثالث في نسبة الزيارة.