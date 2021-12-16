الضويني لـ«وفد الكونجرس»: الأزهر حمل على عاتقه مواجهة المتطرفين

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفد مساعدي نواب الكونجرس الأمريكي، ‏اليوم ‏الخميس، بمقر مشيخة الأزهر، للتعرف على جهود الأزهر في مكافحة الإرهاب والتطرف، ‏وتعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية. ‏

وأوضح الدكتور الضويني أن الأزهر صاحب رسالة ورؤية قائمة على مبادئ الإسلام ‏وتوضيح ‏تعاليمه، ويتبنى منهجًا وفكرًا وسطيًا؛ لا يقف عند حدود المسؤولية الداخلية فحسب، ولكنها ‏رسالة عالمية، ‏وفي سبيل ذلك قام الأزهر بالعديد من الجهود والمبادرات المحلية والعالمية.‏

من جانبهم عبر أعضاء الوفد عن تقديرهم لتجربة الأزهر الشريف والإمام الأكبر في ‏نشر ‏التسامح والحوار وقبول الآخر، مشيرين إلى أن الكونجرس الأمريكي قد شهد وللمرة ‏الأولى ‏تواجد سبعة نواب مسلمين بين أعضائه، لافتين إلى أن الكونجرس قد مرر بالأمس قانونا ‏لحماية ‏الأقليات ومكافحة الإسلاموفوبيا.‏

كما طرح ممثلو نواب الكونجرس عددًا من الأسئلة على فضيلة وكيل الأزهر، تتعلق ‏بالفهم ‏الصحيح للإسلام ودور الأزهر في مكافحة التطرف والتشدد، وجهود الأزهر عالميًا في ‏تعزيز ‏الحوار وقبول الآخر، وغيرها من الأسئلة التي رد عليها وكيل الأزهر، حيث أكد أن ‏الأزهر ‏يبذل الكثير من الجهود داخليًا وخارجيًا لرفض العنف وإرساء قيم التسامح والحوار، ‏وعلى رأسها ‏تعزير العلاقات مع المؤسسات الدينية والثقافية وفي مقدمتها الفاتيكان، وهي ‏العلاقات التي توجت ‏بتوقيع "وثيقة الأخوة الإنسانية" للسلام والعيش المشترك.‏

كما أشار وكيل الأزهر، إلى أن الأزهر حمل على عاتقه ‏ ‏المواجهة الفكرية مع المتطرفين عبر وضع برنامج متكامل لمواجهتهم وتأهيل ‏الأئمة والوعاظ ‏بالمهارات والأدوات اللازمة لذلك، لافتا إلى مشاركة الأزهر في الكثير من البرامج الشبابية التي ‏تتبنى رفع الوعي بأهمية الحوار ورفض التعصب والعنف، بجانب إنشائه الأكاديمية العالمية ‏لتدريب الأئمة، ‏والمنوطة باستقبال الأئمة والوعاظ من مختلف دول العالم وتقديم البرامج التدريبية ‏المناسبة لهم؛ ‏لتوعيتهم بمختلف التحديات والقضايا المعاصرة والآلية المناسبة للتعامل معها.‏