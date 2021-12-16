ألمانيا تستبعد الموافقة على خط أنابيب «نورد ستريم 2» قبل 6 أشهر

توقعت الهيئة المنظمة للطاقة في ألمانيا اليوم، استمرار الموافقة على خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» بين روسيا وبرلين، حتى النصف الثاني من العام 2022.

وقال رئيس الوكالة الألمانية للشبكات جوشين هومان في مؤتمر صحفي إن السلطات الألمانية تنتظر تقديم شركة "نورد ستريم 2 آيه جي" المشغلة لخط الأنابيب ومقرها في سويسرا، المستندات اللازمة لاستئناف عملية المصادقة.

وأضاف أنه يتعين على خط الأنابيب أن يستحصل بعد ذلك على موافقة المفوضية الأوروبية، "ما يعني أن القرارات بشأن هذا الأمر لن تتخذ قبل انقضاء النصف الأول من العام" المقبل.