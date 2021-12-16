على غرار شيرين.. فنانة سعودية تظهر حليقة الرأس خلال مهرجان البحر الأحمر

خلال حفل ختام مهرجان البحر الأحمر بدورته الأولى، أثارت الفنانة، السعودية أضوى الفهد الجدل، بعد ظهورها في المهرجان بدون شعر، مما اعتقد البعض أنها تقلد الفنانة شيرين عبدالوهاب، التي أثارت الجدل في الفترة السابقة عقب حلاقتها شعرها على الزيرو، حيث ظهرت في المهرجان بنفس إطلالة الفنانة شيرين عبدالوهاب.

أضوى الفهد حلقت شعري قبل شيرين بشهرين

وخلال المهرجان السينمائي الذي كانت تشارك فيه الممثلة اضوي فهد، قدمت تصريحات صحفية خلال المهرجان قائلة:" حلقت شعري قبل شيرين عبدالوهاب بشهر ونصف".



بعد أن شاهد البعض أضوي الفهد حلقت شعرها مثل الفنانة شرين عبدالوهاب، أهتم البعض الفنانة شيرين أنها تحرض على الخروج عن المعتاد، ولكن أضوي الفهد نفت ذلك خلال المهرجان، أنها قامت بفعل ذلك قبل الفنانة شرين بحوالي شهر ونص وأنها لم تشبه أحد وفعلت ذلك من تلقاء نفسها.



ومن جانب شاركت الممثلة أضوي الفهد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42، كما قدمت خلال المهرجان فلمها الأخير "حد الطار" خلال مسابقة آفاق السينما العربية، حيث تم صدوره في 3 ديسمبر 2020.



يذكر أن الفيلم الذي قدمته أضوي الفهد من إخراج المخرج السعودي عبد العزيز الشلاحي، ومن كتابة مفرج المجفل، ويشارك الفنانة أضوي الفهد البطولة مع الممثل فيصل الدوخي، وعلي إبراهيم، وسامر الخال، وإبراهيم ميسيسبي، وراوية أحمد، وعجيبة الدوسري.



وكان سبق وتصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب التريند حول حلاقة شعرها، وأصدرت بيان عن انفصالها عن الفنان حسام حبيب جاء نص البيان: "فى ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية".